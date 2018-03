Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt francia elnököt egy kampányfinanszírozással kapcsolatos ügyben hallgatják ki.","shortLead":"A volt francia elnököt egy kampányfinanszírozással kapcsolatos ügyben hallgatják ki.","id":"20180320_Orizetbe_vettek_Nicolas_Sarkozyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c88d6-c64f-4bff-9b58-b513b93a1f84","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Orizetbe_vettek_Nicolas_Sarkozyt","timestamp":"2018. március. 20. 08:37","title":"Őrizetbe vették Nicolas Sarkozyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat kikészítve az asztalra. A vendégek pedig, ha az ötös lottót nem is, a választékot szinte tutira megtippelhették. De a boltokban, kocsmákban sem kellett sokat hezitálni. ","shortLead":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat...","id":"20180320_Likor_retro_husvet_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1436c19-cf30-46cb-90fe-0b064f567fa1","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Likor_retro_husvet_elott","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Likőr retró húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással letölthet egy csomagban minden Facebookra feltöltött fényképet, messengeres beszélgetést és a facebookos tevékenységével kapcsolatos összes adatot.","shortLead":"Néhány kattintással letölthet egy csomagban minden Facebookra feltöltött fényképet, messengeres beszélgetést és...","id":"20180320_facebook_adataim_mentese_letoltese_hogyan_tolthetek_le_facebookos_bejegyzeseket_facebookos_uzenetek_mentese_messenger","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a2c582-7633-4e4f-9240-17d4011d64a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_adataim_mentese_letoltese_hogyan_tolthetek_le_facebookos_bejegyzeseket_facebookos_uzenetek_mentese_messenger","timestamp":"2018. március. 20. 19:23","title":"Így tölthet le a számítógépére mindent, amit valaha kitett a Facebookra és az összes küldött/kapott üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f766b92-7b10-4aab-87e0-e0515e688c66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy a közelmúltban kijött sportkocsik közül melyek párosították egymással a legkevesebb kilogrammot a legtöbb lóerővel!","shortLead":"Lássuk, hogy a közelmúltban kijött sportkocsik közül melyek párosították egymással a legkevesebb kilogrammot a legtöbb...","id":"20180321_toplista_a_legjobb_kilogrammloero_aranyu_autok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f766b92-7b10-4aab-87e0-e0515e688c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13405620-1ef9-4416-bd27-5021b18217b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_toplista_a_legjobb_kilogrammloero_aranyu_autok","timestamp":"2018. március. 21. 11:23","title":"Toplista: a legjobb kilogramm-lóerő arányú autók, mutatjuk a legütősebb sportkocsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kellett bevallja a képviselői vagyonnyilatkozatában a svédországi vadászatokat, mert nem képviselőként kapta a meghívásokat, hanem vadászként, mondja Semjén Zsolt. Állítja, soha senkinek nem intézett semmit. Általában lemondja a meghívásokat, de mivel ezt egy tisztességes ember ajánlotta fel, elfogadta. És már az idei szezonra is rengeteg meghívást kapott.\r

\r

","shortLead":"Nem kellett bevallja a képviselői vagyonnyilatkozatában a svédországi vadászatokat, mert nem képviselőként kapta...","id":"20180320_Semjen_Nem_miniszterelnokhelyetteskent_hivtak_meg_Svedorszagba_hanem_vadaszkent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922c540-331c-46d8-838f-ccd6e3293d09","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Semjen_Nem_miniszterelnokhelyetteskent_hivtak_meg_Svedorszagba_hanem_vadaszkent","timestamp":"2018. március. 20. 13:15","title":"Semjén: Nem miniszterelnök-helyettesként hívtak meg Svédországba, hanem vadászként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2594de90-ab7f-4202-a905-c198418ff18e","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Négy hónap után megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete: az automaták üzemeltetőinek július 1-ig kell megteremteniük gépeik kapcsolatát az adóhatósággal.","shortLead":"Négy hónap után megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete: az automaták üzemeltetőinek július 1-ig kell...","id":"20180320_Julius_1ig_kell_bekotni_az_etel_es_italautomatakat_a_NAVhoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2594de90-ab7f-4202-a905-c198418ff18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe35ad14-def8-496f-99d9-bc04b3446640","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Julius_1ig_kell_bekotni_az_etel_es_italautomatakat_a_NAVhoz","timestamp":"2018. március. 20. 13:34","title":"Július 1-ig kell bekötni az étel- és italautomatákat a NAV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4ab922-6e38-4ea5-baef-90a9550ade30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nappal az előtt alapított céget Tiborcz István egykori eliosos üzlettársa, hogy az óbudai önkormányzat úgy döntött, elhalasztja a Kolosy téri piac hasznosítására kiírt pályázatot.","shortLead":"Két nappal az előtt alapított céget Tiborcz István egykori eliosos üzlettársa, hogy az óbudai önkormányzat úgy döntött...","id":"20180321_Budan_tervezhet_uj_bulinegyedet_Tiborcz_Istvan_egykori_uzlettarsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4ab922-6e38-4ea5-baef-90a9550ade30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42ef0b9-8fbf-4dcc-95a8-00bc8255e80b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Budan_tervezhet_uj_bulinegyedet_Tiborcz_Istvan_egykori_uzlettarsa","timestamp":"2018. március. 21. 12:23","title":"Budán tervezhet új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf7e599-c71f-43f7-97b3-d32232c0d640","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta az oldalt eltávolították.","shortLead":"Azóta az oldalt eltávolították.","id":"20180321_Kamu_volt_Lazar_kutyajanak_Instagram_oldala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf7e599-c71f-43f7-97b3-d32232c0d640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d9c6e8-b42c-4ed1-8d72-694c7db72444","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kamu_volt_Lazar_kutyajanak_Instagram_oldala","timestamp":"2018. március. 21. 13:51","title":"Kamu volt Lázár kutyájának Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]