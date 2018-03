Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b34f69-7e56-461c-93d1-0e33874e82d6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden délelőtt még sikerült megfigyelni a madarászoknak egy feketetorkú szürkebegyet. A madárka a hó olvadása után valószínűleg eltűnik Magyarországról. ","shortLead":"Kedden délelőtt még sikerült megfigyelni a madarászoknak egy feketetorkú szürkebegyet. A madárka a hó olvadása után...","id":"20180320_magyarorszagon_eddig_sosem_latott_madarat_fenykepeztek_le_kisujszallason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b34f69-7e56-461c-93d1-0e33874e82d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953fa04-8e91-4b52-9b55-e6dec51c23cb","keywords":null,"link":"/elet/20180320_magyarorszagon_eddig_sosem_latott_madarat_fenykepeztek_le_kisujszallason","timestamp":"2018. március. 20. 19:24","title":"Magyarországon eddig sosem látott madarat fényképeztek le Kisújszálláson – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a Fidesz a Jobbik ellen a választás rendjének megsértése és korrupció gyanúja miatt.","shortLead":"Feljelentést tesz a Fidesz a Jobbik ellen a választás rendjének megsértése és korrupció gyanúja miatt.","id":"20180319_A_Fidesz_feljelenti_a_Jobbikot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47378b1-b827-4051-8c6e-9830ab13c759","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_Fidesz_feljelenti_a_Jobbikot","timestamp":"2018. március. 19. 16:39","title":"A Fidesz feljelenti a Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33a12f0-b2bd-4f1f-b3c8-28878d596d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hollandiában adtak ki riasztást a keserű sárgabarackmag étrend-kiegészítőre. A termékből Magyarországra is szállítottak.","shortLead":"Hollandiában adtak ki riasztást a keserű sárgabarackmag étrend-kiegészítőre. A termékből Magyarországra is szállítottak.","id":"20180320_sargabarackmagban_tul_sok_cianid_nebih","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a33a12f0-b2bd-4f1f-b3c8-28878d596d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176cb750-92cb-46ca-9b91-2f9564dbb7f9","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_sargabarackmagban_tul_sok_cianid_nebih","timestamp":"2018. március. 20. 11:11","title":"Ezt a rágcsát ne egye meg, túl sok benne a cianid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lufthansát igyekeznének megszorítani a Niki Lauda alapította flyNikivel.","shortLead":"A Lufthansát igyekeznének megszorítani a Niki Lauda alapította flyNikivel.","id":"20180320_A_Ryanairhez_kerul_az_egykori_F1vilagbajnok_legitarsasaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728629e5-a301-432d-b6e6-5587e8feb566","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_Ryanairhez_kerul_az_egykori_F1vilagbajnok_legitarsasaga","timestamp":"2018. március. 20. 15:12","title":"A Ryanairhez kerül az egykori F1-világbajnok légitársasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Cynthia Nixon bejelentette, indul a tisztségéért.","shortLead":"Cynthia Nixon bejelentette, indul a tisztségéért.","id":"20180319_kormanyzo_lenne_a_szex_es_new_york_sztarja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b5684-a6c4-4203-be07-6661f5060959","keywords":null,"link":"/elet/20180319_kormanyzo_lenne_a_szex_es_new_york_sztarja","timestamp":"2018. március. 19. 20:34","title":"New York állam kormányzója lenne a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben. Az intézményben viszont úgy látják, hogy betartották a jogszabályokat.","shortLead":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben...","id":"20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05fe955-07be-4ff6-a4b6-6738e1731c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","timestamp":"2018. március. 20. 17:37","title":"Kikötözött fiú: a kaposvári kórházban úgy gondolják, nem hibáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bekéreti az orosz nagykövetet a svéd külügyminisztérium Moszkva állítása miatt, amely szerint lehetséges, hogy Svédországból származik az az idegméreg, amellyel megpróbálták meggyilkolni Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynököt és lányát, Julija Szkripalt az angliai Salisburyban.","shortLead":"Bekéreti az orosz nagykövetet a svéd külügyminisztérium Moszkva állítása miatt, amely szerint lehetséges...","id":"20180319_svedorszag_bekereti_az_orosz_nagykovetet_szkripal_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a295bc8b-257a-49ef-a27e-e8c266e7640f","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_svedorszag_bekereti_az_orosz_nagykovetet_szkripal_ugyben","timestamp":"2018. március. 19. 18:36","title":"Svédországig érnek a Szkripal-ügy szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindult az uniós WiFi4EU portál, ahol európai települések már regisztrálhatnak uniós támogatásért, hogy ingyenes wifi-hotspotokat létesítsenek közterületeiken.","shortLead":"Elindult az uniós WiFi4EU portál, ahol európai települések már regisztrálhatnak uniós támogatásért, hogy ingyenes...","id":"20180321_wifi4eu_ingyenwifi_ingyenes_wifi_hotspot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1627d367-f86a-46f4-b34c-3f2b3b7f701e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_wifi4eu_ingyenwifi_ingyenes_wifi_hotspot","timestamp":"2018. március. 21. 11:03","title":"Belevágott az EU: 8000 városban lesz ingyen wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]