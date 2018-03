Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9e89ab2-d3cd-40f7-a8d6-f53fc06172cf","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Március 22-én a víz világnapja alkalmából fotókiállítás nyílik a 100 éves Gellért fürdőről Radisics Milán fotóiból. A kiállítás új megvilágításba helyezi az épületről alkotott eddigi képünket: felülről-alulról, kívül-belül, vízből-levegőből, izgalmas fényjátékban kerülnek bemutatásra a Gellért fürdő részletei. Az alkotások között a légi felvételek mellett bemutatásra kerülnek a fürdő ősforrásáról készült felvételek is. A kiállítás díjmentesen megtekinthető a fürdő nyitvatartási idejében, reggel 6 és 20 óra között, 2018. április 22-ig.","shortLead":"Március 22-én a víz világnapja alkalmából fotókiállítás nyílik a 100 éves Gellért fürdőről Radisics Milán fotóiból...","id":"20180322_vizbol_levegobol_a_viz_vilagnapja_nagyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9e89ab2-d3cd-40f7-a8d6-f53fc06172cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7ab56d-523e-43a8-9c4d-f9486a81f01a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180322_vizbol_levegobol_a_viz_vilagnapja_nagyitas","timestamp":"2018. március. 22. 14:15","title":"Vízből, levegőből – a víz világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is meghaladó játékokat, így még a letöltés előtt képet kaphatnak az androidosok arról, megéri-e időt szánni egy-egy appra.","shortLead":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is...","id":"20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3ad7e3-d6e7-4df6-925a-fb902445b72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2018. március. 23. 11:03","title":"Remek dolog történik az androidosokkal: telepítés nélküli, ingyenes játékdemók jönnek a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cc6961-8a5e-4bdf-8f38-09967bb2daca","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy új kormányrendelet alapján.","shortLead":"Egy új kormányrendelet alapján.","id":"20180324_A_fiatalok_tamogatast_kapnak_a_jogositvanyszerzeshez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3cc6961-8a5e-4bdf-8f38-09967bb2daca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a245a4-94c9-4c55-b2b3-a69f532026b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_fiatalok_tamogatast_kapnak_a_jogositvanyszerzeshez","timestamp":"2018. március. 24. 09:33","title":"A fiatalok támogatást kapnak a jogosítványszerzéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cf4252-26d9-4577-82cf-b58492a323cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megcsörrent egy nyugalmazott rendőr telefonja és alig akart hinni a fülének.","shortLead":"Megcsörrent egy nyugalmazott rendőr telefonja és alig akart hinni a fülének.","id":"20180323_visszatert_14_ev_utan_T2_a_halottnak_hitt_macska","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1cf4252-26d9-4577-82cf-b58492a323cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd0d65-1586-4e4a-a4ba-091883f21e31","keywords":null,"link":"/elet/20180323_visszatert_14_ev_utan_T2_a_halottnak_hitt_macska","timestamp":"2018. március. 23. 18:53","title":"Visszatért 14 év után T2, a halottnak hitt macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel hárommilliárd forintból hergelt a kormány a civil szervezetek, az Európai Parlament és Soros György ellen, de a saját eredményeik bemutatására is több száz millió forintot szántak. A legtöbb pénz Mészáros Lőrinc médiacégeihez került.","shortLead":"Közel hárommilliárd forintból hergelt a kormány a civil szervezetek, az Európai Parlament és Soros György ellen, de...","id":"20180322_Negymilliard_forintot_koltott_el_ket_honap_alatt_a_kormany_propagandara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698968c-1108-4666-8455-0e246904f16a","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Negymilliard_forintot_koltott_el_ket_honap_alatt_a_kormany_propagandara","timestamp":"2018. március. 22. 11:25","title":"Négymilliárd forintot költött el két hónap alatt a kormány propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed655101-6df2-4e8d-90d4-2a28201c1845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtornáztatták az utasszállítót, hogy lássák, nincs eltérítve.","shortLead":"Megtornáztatták az utasszállítót, hogy lássák, nincs eltérítve.","id":"20180323_Eurofighterek_fogtak_el_egy_Air_Francegepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed655101-6df2-4e8d-90d4-2a28201c1845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5a799d-589d-4930-a07c-b75abae4435f","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Eurofighterek_fogtak_el_egy_Air_Francegepet","timestamp":"2018. március. 23. 12:34","title":"Eurofighterek fogtak el egy Air France-gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","id":"20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a68cb-bfc3-427e-ac52-32ed8e25b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2018. március. 23. 00:33","title":"Ismert \"héja\" Donald Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","shortLead":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","id":"20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc90d-129a-478e-8f4a-ac4f2651faac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","timestamp":"2018. március. 22. 16:31","title":"Elég feltűnő volt a lopott X6-os BMW, a csanádpalotai rendőröknek is szemet szúrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]