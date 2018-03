Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79bb38fa-1b28-4514-96a0-5ec4666bddad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júniusra valószínűsítik a OnePlus új csúcstelefonját, azonban a cég ezúttal szakíthat eddigi kedvelt árképzésével.","shortLead":"Júniusra valószínűsítik a OnePlus új csúcstelefonját, azonban a cég ezúttal szakíthat eddigi kedvelt árképzésével.","id":"20180326_sokba_kerulhet_a_nyaron_erkezo_oneplus6","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79bb38fa-1b28-4514-96a0-5ec4666bddad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caed9c85-2240-4f2c-8f15-345a93b284f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_sokba_kerulhet_a_nyaron_erkezo_oneplus6","timestamp":"2018. március. 26. 19:00","title":"Nyáron érkezhet az új OnePlus csúcstelefon, egy kissé kellemetlen meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem hivatalos a miniszter. ","shortLead":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem...","id":"20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2060c4ef-6631-4843-b95f-568ac03a3160","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","timestamp":"2018. március. 27. 07:41","title":"Kósa lényegében kihagyja a Fidesz kampányát, egy fórumra sem hívták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e","c_author":"Szapor Judit","category":"kultura","description":"Folytatódik a történész-vita.","shortLead":"Folytatódik a történész-vita.","id":"20180327_Meg_egyszer_Homan_antiszemitizmusarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7041e6-4df3-4423-b8f7-7e68e4454905","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Meg_egyszer_Homan_antiszemitizmusarol","timestamp":"2018. március. 27. 09:44","title":"Még egyszer Hóman antiszemitizmusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai maffiáról beszélt, majd sok sikert kívánt az utódjának.","shortLead":"A politikai maffiáról beszélt, majd sok sikert kívánt az utódjának.","id":"20180325_Ebben_a_mai_csataban_Erpatak_elesett__megszolalt_Orosz_Mihaly_Zoltan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf05355-3c4e-494a-ac01-b2b1254aca81","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Ebben_a_mai_csataban_Erpatak_elesett__megszolalt_Orosz_Mihaly_Zoltan","timestamp":"2018. március. 25. 21:55","title":"\"Ebben a mai csatában Érpatak elesett\" - megszólalt Orosz Mihály Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából. Az egyik korábbi konkurens alapítója már jelezte: visszatérne. És rögtön támogatói is lettek, így jó eséllyel valóban megcsinálják az \"anti-Facebookot\".","shortLead":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából...","id":"20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e419c84-a474-402c-a251-7da5d70da603","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","timestamp":"2018. március. 26. 08:03","title":"Rengetegen várják: megcsinálják az anti-Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e0eb99-3fd3-405f-859d-e715227abdab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei már a svájci Sirin Labs ajtaján kopogtat, hogy közösen készítsék el az első olyan mobilt, ami támogatja a blockchain technológia használatát. Ennek köszönhetően gyorsabban és biztonságosabban lehetne mobilról intézni a kirptovalutákkal való kereskedést. Is.","shortLead":"A Huawei már a svájci Sirin Labs ajtaján kopogtat, hogy közösen készítsék el az első olyan mobilt, ami támogatja...","id":"20180326_huawei_blockchain_technologia_okostelefon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e0eb99-3fd3-405f-859d-e715227abdab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae86b08-94de-48f2-b7fb-d05ecba0d50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_huawei_blockchain_technologia_okostelefon","timestamp":"2018. március. 26. 12:03","title":"Olyan telefonon dolgozik a Huawei, amellyel simán beelőzné az Apple-t és a Samsungot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen dédelgeti ezeket a figurákat. Cikkünkben összegyűjtöttük a filmtörténet legidétlenebb bűnözőit, olyan emlékezetes alakításokat, amelyben élvezhető módon keveredik az esetlenség és a rettenthetetlenség.\r

","shortLead":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen...","id":"20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a46ecc-8955-48e7-86d7-4777a0195a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","timestamp":"2018. március. 26. 20:00","title":" Balekok, akiket utálni kéne, mégsem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1d5f64-39c1-475c-9143-e7045597b505","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sikerült megoldást elérni vagy kompromisszumra jutni a vitás kérdésekben a bulgáriai Várnában hétfőn tartott EU-török csúcstalálkozón - közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.","shortLead":"Nem sikerült megoldást elérni vagy kompromisszumra jutni a vitás kérdésekben a bulgáriai Várnában hétfőn tartott...","id":"20180326_Teljes_kudarccal_ert_veget_az_EUTorokorszag_csucs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1d5f64-39c1-475c-9143-e7045597b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc7f3a2-7bba-4924-be55-ac1c6f2b2062","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Teljes_kudarccal_ert_veget_az_EUTorokorszag_csucs","timestamp":"2018. március. 26. 22:41","title":"Teljes kudarccal ért véget az EU-Törökország csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]