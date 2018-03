Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai százezernyi dolgozó időst vizionáltak.","shortLead":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai...","id":"20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421f519-39e7-498e-9971-ce42000defaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","timestamp":"2018. március. 28. 20:49","title":"Szatmáry Kristóf véletlenül elismerte, eddig bukás a nyugdíjas-szövetkezeti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1300 milliárdos hagyatéki ügybe keveredett miniszter azt mondja, az őrnek semmi köze ahhoz, hogy sofőrje meghúzta az autóját.","shortLead":"Az 1300 milliárdos hagyatéki ügybe keveredett miniszter azt mondja, az őrnek semmi köze ahhoz, hogy sofőrje meghúzta...","id":"20180328_Kosa_Lajos_nyilt_levelben_keri_vegyek_vissza_a_kirugott_portast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b965021f-5745-4dc5-90e7-e8ea161a67ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kosa_Lajos_nyilt_levelben_keri_vegyek_vissza_a_kirugott_portast","timestamp":"2018. március. 28. 18:29","title":"Kósa Lajos nyílt levélben kéri, vegyék vissza a kirúgott portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal gyanúsított Ndrangheta-csoporthoz köthető olaszok birtokoltak.","shortLead":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal...","id":"20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3e08bf-106c-4211-a553-f5db1705af65","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","timestamp":"2018. március. 28. 10:59","title":"EU-s támogatást kaptak a szlovák újságíró meggyilkolásával gyanúsított maffia tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f2ad25-1254-460d-94c4-8603836eab51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elcsukló hangon nyilatkozott a skótok elleni vereség után a Ferencváros válogatott játékosa. ","shortLead":"Elcsukló hangon nyilatkozott a skótok elleni vereség után a Ferencváros válogatott játékosa. ","id":"20180328_lovrencsics_eleg_volt_a_veresegekbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f2ad25-1254-460d-94c4-8603836eab51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62a65ac-7a94-4951-901e-a83d3197cfe4","keywords":null,"link":"/sport/20180328_lovrencsics_eleg_volt_a_veresegekbol","timestamp":"2018. március. 28. 08:57","title":"Lovrencsics a könnyeit törölgetve: \"Elég volt a vereségekből!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat 3-2-re kikapott Lettországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörének harmadik fordulójában, Szkopjéban.","shortLead":"A magyar csapat 3-2-re kikapott Lettországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörének harmadik fordulójában...","id":"20180327_lettorszag_magyarorszag_u19es_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44ee20e-a03e-4a7f-834e-ac3bbe3b0c5a","keywords":null,"link":"/sport/20180327_lettorszag_magyarorszag_u19es_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 18:40","title":"Kazah módra oktatták a lettek az U19-es válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","shortLead":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","id":"20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1895dd36-c20c-4f90-987f-689893fbb368","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2018. március. 27. 17:00","title":"Szabadalom már van: ilyen az igazi vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van, amelyik most lett nyereséges, van, amelyiknek megugrott a profitja.","shortLead":"Van, amelyik most lett nyereséges, van, amelyiknek megugrott a profitja.","id":"20180328_100_szazalekos_arbevetelt_josolnak_maguknak_a_Tolnamegyei_epitoipari_vallalkozasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a429e-663f-441e-8147-7cf9e9dad661","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_100_szazalekos_arbevetelt_josolnak_maguknak_a_Tolnamegyei_epitoipari_vallalkozasok","timestamp":"2018. március. 28. 12:45","title":"Uniós pénzekból fut a Tolna megyei építőipari vállalkozások szekere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f6c53-9285-4fc0-984f-ba8d0acabc69","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt helyen módosított kezdőcsapatot küldött pályára a szövetségi kapitány a skótok ellen. A cél a kazahok elleni kínos vereség emlékének fakítása.","shortLead":"Öt helyen módosított kezdőcsapatot küldött pályára a szövetségi kapitány a skótok ellen. A cél a kazahok elleni kínos...","id":"20180327_magyar_skot_felkeszulesi_merkozes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45f6c53-9285-4fc0-984f-ba8d0acabc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50e17e-359b-473a-ad51-1ef29df995af","keywords":null,"link":"/sport/20180327_magyar_skot_felkeszulesi_merkozes","timestamp":"2018. március. 27. 19:55","title":"Megalázó vereség után a skótok ellen kapaszkodna a magyar válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]