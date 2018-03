Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7ce5f6a-273e-40fe-b33a-3c63d92c864d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja a közmédia, amely a sajtószabadságra hivatkozva küzd az ellen, hogy ellenzékieket is meg kelljen hívnia műsorába. Nyolcvan milliárd forintból kiegyensúlyozott szerkesztésre nem futja, jogi érvelésre azonban igen.","shortLead":"Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja a közmédia, amely...","id":"20180330_A_kozmedia_szerint_az_o_szabadsagukat_serti_ha_ellenzekieket_is_be_kell_hivniuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ce5f6a-273e-40fe-b33a-3c63d92c864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17255f1-a30a-44d6-8b11-20a6c0d3b071","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_A_kozmedia_szerint_az_o_szabadsagukat_serti_ha_ellenzekieket_is_be_kell_hivniuk","timestamp":"2018. március. 30. 09:38","title":"A közmédia szerint az ő szabadságukat sérti, ha ellenzékieket is be kell hívniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7dfe0b-cfd1-4eb2-8ead-d68a9f89f237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Passat egyik legfőbb riválisának felvarrják a ráncait, érkezőben az új Mondeo, ami akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"A Volkswagen Passat egyik legfőbb riválisának felvarrják a ráncait, érkezőben az új Mondeo, ami akár zöld rendszámot is...","id":"20180330_megujul_a_ford_mondeo_mutatjuk_hogyan_valtozik_a_szebb_es_okosabb_tipus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7dfe0b-cfd1-4eb2-8ead-d68a9f89f237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ea4ff-4ecf-49ab-9ea2-2512650e4ddc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_megujul_a_ford_mondeo_mutatjuk_hogyan_valtozik_a_szebb_es_okosabb_tipus","timestamp":"2018. március. 30. 14:23","title":"Megújul a Ford Mondeo, mutatjuk, hogyan változik a szebb és okosabb típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó hazájában.","shortLead":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó...","id":"20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef4575d-9506-4d7c-a67b-a190b1a94ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","timestamp":"2018. március. 30. 08:21","title":"Már kapható a Hyundai percek alatt feltölthető villanymotoros autója, ráadásul féláron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163164ff-fb17-463f-a96c-1f4c32f49a3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos kultusz övezte az MG-880-at, hiszen a kis kalkulátor másra is alkalmas volt a számtani feladatok megfejtésén túl: az ügyesebbek zenélő billentyűinek köszönhetően kisebb szólamokat is előadhattak vele, de beépített játékkal is büszkélkedett. Most újra piacra dobják a közel 40 éves múltra visszatekintő eszközt.","shortLead":"Valóságos kultusz övezte az MG-880-at, hiszen a kis kalkulátor másra is alkalmas volt a számtani feladatok megfejtésén...","id":"20180329_casio_szamologep_sl_880_space_invaders","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=163164ff-fb17-463f-a96c-1f4c32f49a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a065cdb-5ffb-42ad-a2f1-4dfe8f637288","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_casio_szamologep_sl_880_space_invaders","timestamp":"2018. március. 29. 11:03","title":"Visszahozza legendás számológépét a Casio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb2534e-7014-4726-a24f-e7b1bb445102","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik 28 százalékra számíthat listán, míg egyéni képviselő-jelöltje 33 százalékot remélhet. Nincs más megoldás erre, mint hogy Pest megye 9-es választókerületében a szavazók egy része már most taktikai voksolásra készül. A Magyar Nemzet által ismertetett Iránytű-felmérés szerint a 2014-es fideszes előny felére olvadt.","shortLead":"A Jobbik 28 százalékra számíthat listán, míg egyéni képviselő-jelöltje 33 százalékot remélhet. Nincs más megoldás erre...","id":"20180331_A_Fidesz_remalma_Nagykatan_mukodik_egyeniben_20_szazalekkal_tobbet_kap_mint_listan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfb2534e-7014-4726-a24f-e7b1bb445102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c9b508-5f36-42d1-bcda-61837885be6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Fidesz_remalma_Nagykatan_mukodik_egyeniben_20_szazalekkal_tobbet_kap_mint_listan","timestamp":"2018. március. 31. 08:55","title":"A Fidesz rémálma Nagykátán működik: egyéniben sokan szavaznak át a Jobbikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aeb6fa6-b48d-4413-8492-59bbfe1c03df","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"itthon","description":"Lehet azt mondani, hogy a közjogi garanciák nem érdekesek a választóknak, de ez csak azért van így, mert senki nem vette a fáradságot, hogy elmagyarázza, holott nem bonyolult. Vélemény.","shortLead":"Lehet azt mondani, hogy a közjogi garanciák nem érdekesek a választóknak, de ez csak azért van így, mert senki nem...","id":"20180330_NehezPosony_Marton_Miert_kell_a_ketharmad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aeb6fa6-b48d-4413-8492-59bbfe1c03df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ebd87d-fcfd-4a9c-a3ee-a27997410c99","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_NehezPosony_Marton_Miert_kell_a_ketharmad","timestamp":"2018. március. 30. 16:15","title":"Nehéz-Posony Márton: Miért kell a kétharmad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","shortLead":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","id":"20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e876f22-aed3-4682-bdb6-0bcafe9a5fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","timestamp":"2018. március. 29. 18:05","title":"Ha ma nem sikerült, szombaton még bevásárolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c015bc-0c7e-4fa8-9f6e-4c1319c3c2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíróság elé kell állnia annak a francia vegán aktivistának, aki egy Facebook-posztban megsértette annak a hentesnek az emlékét, aki a Trebesben elkövetett iszlamista merénylet során vesztette életét. ","shortLead":"Bíróság elé kell állnia annak a francia vegán aktivistának, aki egy Facebook-posztban megsértette annak a hentesnek...","id":"20180329_Birosag_elott_a_hentes_halalanak_orvendezo_francia_vegan_aktivista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c015bc-0c7e-4fa8-9f6e-4c1319c3c2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efeb952-5faa-416c-84af-551c46dcfc41","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Birosag_elott_a_hentes_halalanak_orvendezo_francia_vegan_aktivista","timestamp":"2018. március. 29. 17:18","title":"Hét évet kaphat a francia vegán aktivista, aki örült, hogy egy hentest ölt meg a terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]