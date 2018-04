Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f876a34-cc49-4091-9a3f-ca122f1fe2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-koreai popsztárok léptek fel Phenjanban a Nagyszínházban. Déli művészek 2005 óta nem jártak Észak-Koreában, de az ország vezetői addig sem mentek el megnézni őket. Most megtört a jég, Kim Dzsong Unnak és feleségének láthatóan tetszett a buli.","shortLead":"Dél-koreai popsztárok léptek fel Phenjanban a Nagyszínházban. Déli művészek 2005 óta nem jártak Észak-Koreában, de...","id":"20180401_Kim_Dzson_Un_olyat_latott_eloben_amilyet_eszakkoreai_diktator_meg_soha","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f876a34-cc49-4091-9a3f-ca122f1fe2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bfae3d-273d-4fe5-885e-590815af5db5","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Kim_Dzson_Un_olyat_latott_eloben_amilyet_eszakkoreai_diktator_meg_soha","timestamp":"2018. április. 01. 20:24","title":"Kim Dzson Un olyat látott élőben, amilyet észak-koreai diktátor még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja.","id":"20180402_FeketeGyor_Andras_visszalep_a_Belvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66830dcd-ad85-4009-855d-db1f1e1df396","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_FeketeGyor_Andras_visszalep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 13:20","title":"Fekete-Győr András visszalép a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","shortLead":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","id":"20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea71dee-fa42-44ce-8283-c672ae527d29","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","timestamp":"2018. április. 01. 19:59","title":"Két bronzérmet hozott el Nagy Péter a súlyemelő Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Megelégelte a Fidesz hazugságait, ezért pereket indít - ezt mondta az RTL Klubnak Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. \r

","shortLead":"Megelégelte a Fidesz hazugságait, ezért pereket indít - ezt mondta az RTL Klubnak Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd...","id":"20180331_Karacsony_pert_indit_a_hazugsagok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02b9b41-b8bd-4e16-8622-fb0bceeea91d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Karacsony_pert_indit_a_hazugsagok_miatt","timestamp":"2018. március. 31. 19:55","title":"Karácsony pert indít a hazugságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással Torinóban az elmúlt szezon két döntőse, a címvédő Real Madrid és a Juventus.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással Torinóban az elmúlt szezon két döntőse...","id":"20180402_Torinoban_folytatodik_a_tavalyi_donto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83105bae-56c7-4046-a034-7b320920337a","keywords":null,"link":"/sport/20180402_Torinoban_folytatodik_a_tavalyi_donto","timestamp":"2018. április. 02. 12:35","title":"A statisztika alapján nehéz megtippelni, mi lesz a tavalyi BL-döntő \"visszavágóján\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20180331_Volt_az_e_heti_lottoszamai_kozott_nagyobb_mint_43_Akkor_otose_tuti_nincs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0f072c-8505-4504-ac59-5c65fb168c41","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Volt_az_e_heti_lottoszamai_kozott_nagyobb_mint_43_Akkor_otose_tuti_nincs","timestamp":"2018. március. 31. 19:43","title":"Volt az e heti lottószámai között nagyobb, mint 43? Akkor ötöse tuti nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migrációs nyomás nem a kormányzati kampányt követi. ","shortLead":"A migrációs nyomás nem a kormányzati kampányt követi. ","id":"20180401_Tudja_hany_illegalis_migranst_fogtak_a_hataron_marciusban_Otot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027bc41b-711b-4ae5-8a36-dcaacce1dcea","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Tudja_hany_illegalis_migranst_fogtak_a_hataron_marciusban_Otot","timestamp":"2018. április. 01. 09:22","title":"Tudja, hány illegális migránst fogtak a határon márciusban? Ötöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d921ba80-ecb7-4d1a-8ac6-9199ff31e144","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M3-as bevezetőjén kirakott plakáton nem látszik, Orbán Viktort a kormány vagy a Fidesz népszerűsíti. Pedig nem mindegy.","shortLead":"Az M3-as bevezetőjén kirakott plakáton nem látszik, Orbán Viktort a kormány vagy a Fidesz népszerűsíti. Pedig nem...","id":"20180401_A_Kuria_szerint_jogserto_az_egyik_Orban_plakat_a_Momentum_leszedetne_az_osszeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d921ba80-ecb7-4d1a-8ac6-9199ff31e144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce47079-78b7-4a62-bf13-ae54862fcd27","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_Kuria_szerint_jogserto_az_egyik_Orban_plakat_a_Momentum_leszedetne_az_osszeset","timestamp":"2018. április. 01. 14:39","title":"A Kúria szerint jogsértő az egyik Orbán plakát, a Momentum leszedetné az összeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]