[{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek és fogadhassanak telefonhívást, valamint szöveges üzenetet küldhessenek a mobiltelefonjukról. ","shortLead":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek...","id":"20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df3066-5601-4c6b-80b4-8e4df84ca5b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","timestamp":"2018. április. 03. 06:03","title":"Volt, aki 3 óra 50 percen át telefonált – miközben a repülőgépen ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot fenntartják, finanszírozzák? Vélemény.","shortLead":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot...","id":"20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edea6d5-294c-4048-8f59-4120fb2b7a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","timestamp":"2018. április. 03. 10:45","title":"Ceglédi: Nem szeretnék önöknek 13. havi nyugdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4beb50b1-78a2-46d6-b953-b36cb330f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyzet elég hétköznapi, szinte bármelyik parkolóplacc lehetne: két helyet elfoglaló autósok, a bejárat elé parkolók, valamint azok, akik a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyeken sorakoznak, pedig nem jogosultak rá. Hogyan lehetne tenni valamit?","shortLead":"A helyzet elég hétköznapi, szinte bármelyik parkolóplacc lehetne: két helyet elfoglaló autósok, a bejárat elé parkolók...","id":"20180403_parkolo_gorilla_buko_parkolas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4beb50b1-78a2-46d6-b953-b36cb330f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1ad841-e48b-459c-bf70-14e31355ed8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_parkolo_gorilla_buko_parkolas","timestamp":"2018. április. 03. 10:23","title":"Itt a Parkoló Gorilla – új mozgalom a bunkó parkolás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jay-Z David Lettermannek mesélt az érzelmes pillanatról.","shortLead":"Jay-Z David Lettermannek mesélt az érzelmes pillanatról.","id":"20180404_Amikor_az_anyad_elmondja_hogy_leszbikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4377d8e5-5990-4b02-8056-08993c270e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Amikor_az_anyad_elmondja_hogy_leszbikus","timestamp":"2018. április. 04. 09:49","title":"Amikor az anyád elmondja, hogy leszbikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","shortLead":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","id":"20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7da24-c912-4f3a-9efa-aa71369f623e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","timestamp":"2018. április. 03. 20:42","title":"Közmunkát ígért a polgármester az ukránok bejelentéséért cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65539d7-9b01-4ca2-b145-56ce1cd51067","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Le Monde hozta nyilvánosságra a francia számvevőszék jelentését, amely a francia labdarúgó-szövetség anyagi ügyeit taglalja 2011 és 2015 között. A dokumentum eredetileg nem volt publikus, de Franciaországban előbb-utóbb minden nyilvánosságra kerül. ","shortLead":"A Le Monde hozta nyilvánosságra a francia számvevőszék jelentését, amely a francia labdarúgó-szövetség anyagi ügyeit...","id":"20180403_A_francia_fociszovetsegben_nem_eleg_tisztessegesnek_latszani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b65539d7-9b01-4ca2-b145-56ce1cd51067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36649973-0f56-4f31-bc34-d6413a0ada74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_A_francia_fociszovetsegben_nem_eleg_tisztessegesnek_latszani","timestamp":"2018. április. 03. 13:02","title":"A francia fociszövetségben nem elég tisztességesnek látszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt éve törvényellenesen működik a parkolás a főváros VII. kerületében, amit Erzsébetváros vezetése tavaly el is ismert, az ügyben azonban azóta sem történt semmi – írja a 444.hu.","shortLead":"Öt éve törvényellenesen működik a parkolás a főváros VII. kerületében, amit Erzsébetváros vezetése tavaly el is ismert...","id":"20180403_erzsebetvaros_vii_kerlet_torvenytelen_parkolorendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e54d52-e1df-4752-b0b2-9e24e1ce5854","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_erzsebetvaros_vii_kerlet_torvenytelen_parkolorendszer","timestamp":"2018. április. 03. 08:44","title":"Százmilliókat bukhatott a VII. kerület a törvénytelenül működő parkolórendszer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hszia Po-jü már négyszer próbált feljutni a csúcsra, lábait még az első kísérletkor vesztette el. Most újra megpróbálkozik a csúcstámadással. ","shortLead":"Hszia Po-jü már négyszer próbált feljutni a csúcsra, lábait még az első kísérletkor vesztette el. Most újra...","id":"20180403_Labak_nelkul_keszul_megmaszni_a_Mount_Everestet_egy_70_eves_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a635572-e315-4b16-9476-da191add1401","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Labak_nelkul_keszul_megmaszni_a_Mount_Everestet_egy_70_eves_ferfi","timestamp":"2018. április. 03. 21:06","title":"Lábak nélkül készül megmászni a Mount Everestet egy 70 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]