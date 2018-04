Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

Álhírnek nevezte az ötezer főnél kisebb települések polgármestereinek küldött levélben Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésére készülne - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerdán az MTI-t.

A levélben a kormányfő úgy fogalmazott: „Magyarország számára különösen fontosak apró falvaink és kistelepüléseink. Azért dolgozunk, hogy megtarthassák bölcsődéiket, óvodáikat és iskoláikat.”

„Személyesen is fontosnak tartom, hogy minden kistelepülés megőrizze az önállóságát. Ezt támogattam eddig is, és ezt fogom támogatni a jövőben is" - jelezte Orbán Viktor, a kistelepülések megerősítését az egész ország érdekének nevezve.

"Szeretném, ha falvaink meg tudnák tartani lakóikat. Ezért 2018 után meg kell hirdetnünk a Modern falvak programot, melynek célja a kistelepülések fejlesztése és megerősítése" - állt a levélben Havasi Bertalan tájékoztatása szerint.

A miniszterelnök már március elején, az MKIK konferenciáján említette, hogy újraválasztása esetén még ebben az évben elindítja a kormány a Modern falu programot, amelyről akkor annyit mondott, annak központjában a lakhatási körülmények javítása áll majd.

A kisebb önkormányzatok megszüntetésének terve nem új, két éve egy erről szóló titkos háttéranyag is nyilvánosságra került.