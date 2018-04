Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője az Inforádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az ellenzéki visszalépések szerinte nem befolyásolják jelentősen a választás eredményét.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője az Inforádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az ellenzéki visszalépések szerinte...","id":"20180405_Gulyas_Ha_nem_a_Fidesz_nyer_uj_valasztas_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8040163a-240d-41b5-9265-b69da3191680","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gulyas_Ha_nem_a_Fidesz_nyer_uj_valasztas_lesz","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gulyás Gergely: Ha nem a Fidesz nyer, új választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy látszik, hogy az útkezelő társaság munkatársainak figyelmét adott esetben ilyen egyedi módon kell felhívni a problémákra.","shortLead":"Úgy látszik, hogy az útkezelő társaság munkatársainak figyelmét adott esetben ilyen egyedi módon kell felhívni...","id":"20180406_a_nap_fotoja_viragokat_ultettek_a_katyukba_aminek_meg_is_lett_a_hatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a926ef-c86d-4a5e-a6a6-2edc7ce4025e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_a_nap_fotoja_viragokat_ultettek_a_katyukba_aminek_meg_is_lett_a_hatasa","timestamp":"2018. április. 06. 06:41","title":"A nap fotója: virágokat ültettek a kátyúkba, aminek meg is lett a hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert Bazárban autizmussal élő fiatalok rajzai alapján készült címkék díszítik számos kiállító boros palackjait, amelyek a helyszínen megvásárolhatók. A limitált darabszámú palackok eladásából az alapítvány autistáknak fenntartott tíz lakóotthont támogat.","shortLead":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert...","id":"20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d1ef3-6f1c-48ed-a9d4-be9108ea3b53","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","timestamp":"2018. április. 05. 08:47","title":"Így is lehet – borral az autizmus alapítványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","id":"20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125d640-3785-4f42-b752-2afdf0212326","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","timestamp":"2018. április. 04. 15:27","title":"Jön a Porsche villanyautója, aminek nem a Tesla jelenti a mércét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kissé bonyolult határozat született Németország Schleswig-Holstein tartományában Carles Puigdemont ügyében. A volt katalán elnöknek le kell tennie biztosítékként 75 ezer eurót, ideiglenesen szabad lehet, de a kiadatást valószínűleg nem kerüli el.","shortLead":"Kissé bonyolult határozat született Németország Schleswig-Holstein tartományában Carles Puigdemont ügyében. A volt...","id":"20180405_a_volt_katalant_elnok_kiengedik_az_orizetbol_de_nem_lesz_szabad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566fc64a-4ec5-4f8c-923d-9afb155f1540","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_a_volt_katalant_elnok_kiengedik_az_orizetbol_de_nem_lesz_szabad","timestamp":"2018. április. 05. 19:40","title":"A volt katalán elnököt kiengedik az őrizetből, de nem lesz szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3b8b0-8dd9-4a30-92c5-51c3ebeb2403","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás eredményei szerint tényleg megelőzhető lesz a diabétesz kialakulása, ha egészen fiatal korban sikerül leállítani a túlsúlyosság növekedését.","shortLead":"Egy friss kutatás eredményei szerint tényleg megelőzhető lesz a diabétesz kialakulása, ha egészen fiatal korban sikerül...","id":"20180405_cukorbetegseg_kisebb_a_kockazat_ha_a_tulsulyos_gyerekek_13_eves_korukig_lefogynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e3b8b0-8dd9-4a30-92c5-51c3ebeb2403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc78ad32-66cc-40f2-9085-c8828c0f75b9","keywords":null,"link":"/elet/20180405_cukorbetegseg_kisebb_a_kockazat_ha_a_tulsulyos_gyerekek_13_eves_korukig_lefogynak","timestamp":"2018. április. 05. 17:46","title":"Cukorbetegség: kisebb a kockázat, ha a túlsúlyos gyerekek 13 éves korukig lefogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire is mehetnek ezzel a pénzzel. ","shortLead":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire...","id":"20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe111e7-889a-4850-bb7c-ca54669c5b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","timestamp":"2018. április. 06. 12:53","title":"Ilyen árak mellett mire elég a lakástakarékban gyűjtögetett pénz? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","shortLead":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","id":"20180404_brezsnyev_csajka_elado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3c7a23-2996-4233-ad9b-4a6809c7fcb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_brezsnyev_csajka_elado","timestamp":"2018. április. 04. 17:53","title":"Eladó Brezsnyev elvtárs elnöki Csajkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]