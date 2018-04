Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfa7d01-22f8-4b2e-9269-f68f7b85de4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple március végén mutatta be egy chicagói oktatási rendezvényen iPadjének legújabb (olcsó) változatát. Az iFixit csapata azonnal le is csapott rá, és darabokra szedte.","shortLead":"Az Apple március végén mutatta be egy chicagói oktatási rendezvényen iPadjének legújabb (olcsó) változatát. Az iFixit...","id":"20180406_uj_ipad_javithatosag_ifixit_teardown","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfa7d01-22f8-4b2e-9269-f68f7b85de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6514158a-47c0-44a2-9ed7-aa3bf75e934a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_uj_ipad_javithatosag_ifixit_teardown","timestamp":"2018. április. 06. 13:00","title":"Videó: szétszedték a legújabb iPadet (is)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire is mehetnek ezzel a pénzzel. ","shortLead":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire...","id":"20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe111e7-889a-4850-bb7c-ca54669c5b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","timestamp":"2018. április. 06. 12:53","title":"Ilyen árak mellett mire elég a lakástakarékban gyűjtögetett pénz? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fad0f88-7546-43a8-b90b-b0890438b777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Orbis Flying Eye kórház orvosai az elmúlt két évtized alatt – az általuk betanított szakemberekkel – közel 15 millió ember látását kezelték, újra reményt adva ezzel a glaukóma és a hályog áldozatainak.","shortLead":"Az Orbis Flying Eye kórház orvosai az elmúlt két évtized alatt – az általuk betanított szakemberekkel – közel 15 millió...","id":"20180407_orbis_flying_eye_korhaz_szemmutet_repulogep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fad0f88-7546-43a8-b90b-b0890438b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406da134-0357-407c-aafc-9f63e898dccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_orbis_flying_eye_korhaz_szemmutet_repulogep","timestamp":"2018. április. 07. 08:03","title":"Van egy grandiózus repülőgép, amely fedélzetén egy komplett szemkórház működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Petíció indult annak érdekében, hogy a következő Star Wars-filmben Meryl Streep alakítsa Leia hercegnőt. Mark Hamillnek viszont nem tetszik az ötlet. ","shortLead":"Petíció indult annak érdekében, hogy a következő Star Wars-filmben Meryl Streep alakítsa Leia hercegnőt. Mark Hamillnek...","id":"20180406_Meryl_Streep_mint_Leia_hercegno_A_rajongok_el_tudjak_kepzelni_de_Mark_Hamill_nem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba785dc7-bb98-4d5d-be38-d3765a5112e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Meryl_Streep_mint_Leia_hercegno_A_rajongok_el_tudjak_kepzelni_de_Mark_Hamill_nem","timestamp":"2018. április. 06. 15:03","title":"Meryl Streep mint Leia hercegnő? A rajongók el tudják képzelni, de Mark Hamill nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett, akit megalázó szavak értek, miután a Facebookon lájkolta az olimpia elleni aláírásgyűjtést. A bíróság most nem jogerős ítéletében kimondta: jogsértő volt Szert kirúgása. Az AJTK-nak az elmaradt munkabért, valamint másfél millió forint értékű sérelemdíjat is meg kell fizetnie. ","shortLead":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett...","id":"20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570307fc-f2d5-4cdc-a980-ca853d4310b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","timestamp":"2018. április. 06. 18:03","title":"Bíróság mondta ki: Politikai okokból rúgták ki Szert Boglárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló anyaggal jött ki. Az írás szót ejt a közelgő választási esélyekről, és arról is, hogy egykor Orbán volt az, aki levélben kért támogatást Sorostól, hogy a civil társadalom újjászületését tanulmányozhassa Oxfordban. Ehhez képest, teszik hozzá, most ott tartunk, hogy Orbán csaknem megfojtja azt a független polgári társadalmat, amit egykoron ő maga pártfogolt.","shortLead":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló...","id":"20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5b52f-9018-4b62-bbab-8541ae7ff473","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","timestamp":"2018. április. 06. 17:16","title":"The Economist: Orbán arra készül, hogy folytassa illiberális uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 éves börtönbüntetésre ítélték Dél-Koreában a korrupción ért volt dél-koreai elnököt, Pak Gun Hjet.","shortLead":"24 éves börtönbüntetésre ítélték Dél-Koreában a korrupción ért volt dél-koreai elnököt, Pak Gun Hjet.","id":"20180406_Hosszu_bortont_kapott_a_volt_delkoreai_elnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5300a9-84a4-4613-bf15-ca9c5a004c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Hosszu_bortont_kapott_a_volt_delkoreai_elnok","timestamp":"2018. április. 06. 09:56","title":"Hosszú börtönt kapott a volt dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név szerint is kíváncsi lenne rájuk.","shortLead":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név...","id":"20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42721087-8d0b-4c06-8149-b7413e7b7ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","timestamp":"2018. április. 07. 10:33","title":"Jávor Benedek kikérte Pintér Sándortól a közellenségek kétezres listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]