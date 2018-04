Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol sajtótájékoztatót is tartott. ","shortLead":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol...","id":"20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c52fdf-71f8-4d67-be2e-d9eb6d4837e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 13:47","title":"Szél: Kormányváltó hangulat van, most kötelesség szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","shortLead":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","id":"20180408_reexport_hasznalt_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025df9f5-a74d-4f8c-89da-58747c8e6362","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_reexport_hasznalt_auto","timestamp":"2018. április. 08. 11:25","title":"Nagy biznisz tőlünk visszavinni a használt német autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk mindenfelé, ezért drónfelvételeket készítettünk az éppen folyó munkákról. Eddig csak a legkevésbé népszerűtlen építkezések kezdődtek meg, azok sem sokat haladtak.","shortLead":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk...","id":"20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581e565d-df8b-4c8f-840a-f7ee3cf8f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","timestamp":"2018. április. 07. 09:30","title":"Elkerített építkezések, leharcolt parkok - így néz ki a Városliget drónfelvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1aa34a0-4513-48f3-8b36-75584c645a8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy kinek volt ez jó, nem tudjuk. Azt, hogy a pártok ettől mi vártak, azt még kevésbé. Elmentünk a Fidesz, az MSZP-Párbeszéd, a DK és az LMP kampányzárójára, aztán csak hüledeztünk.","shortLead":"Hogy kinek volt ez jó, nem tudjuk. Azt, hogy a pártok ettől mi vártak, azt még kevésbé. Elmentünk a Fidesz...","id":"20180406_Kampanyzarorol_ujsagirok_ennyire_kiakadva_meg_nem_tavoztak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1aa34a0-4513-48f3-8b36-75584c645a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740f39c8-dc6f-4a6a-a2d7-f2901af8eeac","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Kampanyzarorol_ujsagirok_ennyire_kiakadva_meg_nem_tavoztak","timestamp":"2018. április. 06. 21:00","title":"Kampányzáróról újságírók ennyire kiakadva még nem távoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2f1f3f-1bac-4f0e-a558-e462ebec89da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töltse le a hvg.hu alkalmazását, iratkozzon fel új push-szolgáltatásunkra!","shortLead":"Töltse le a hvg.hu alkalmazását, iratkozzon fel új push-szolgáltatásunkra!","id":"20180407_Szeretne_megtudni_minel_elobb_a_valasztas_eredmenyet_Mutatjuk_a_megoldast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b2f1f3f-1bac-4f0e-a558-e462ebec89da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa78bc36-bd58-4c28-9f16-d0c49065331f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Szeretne_megtudni_minel_elobb_a_valasztas_eredmenyet_Mutatjuk_a_megoldast","timestamp":"2018. április. 07. 09:00","title":"Szeretné megtudni minél előbb a választás eredményét? Mutatjuk a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf2473c-a6ed-4067-866a-725ca7aa58fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi években Mészáros Lőrinchez és Andy Vajnához illetve az osztrák Pecinához kerültek a megyei lapok. A választások előtti napon mindenki tudta a dolgát.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi években Mészáros Lőrinchez és Andy Vajnához illetve az osztrák Pecinához kerültek a megyei lapok...","id":"20180407_Na_nezzuk_mit_olvashato_a_megyei_lapokban_Barmelyikben_Mindegyikben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baf2473c-a6ed-4067-866a-725ca7aa58fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c28607-c062-4f71-8359-7791fb980c91","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Na_nezzuk_mit_olvashato_a_megyei_lapokban_Barmelyikben_Mindegyikben","timestamp":"2018. április. 07. 13:52","title":"Na, nézzük, mi olvasható a megyei lapokban? Bármelyikben. Mindegyikben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","shortLead":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","id":"201811_hamubol_gyemant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11912c90-8a93-47f5-ad47-663ee721c454","keywords":null,"link":"/kkv/201811_hamubol_gyemant","timestamp":"2018. április. 08. 08:00","title":"Házi kedvencének elvesztése adott ihletet az üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független Patyi András NVB-elnök, ha Orbán Viktor miniszterelnökkel négy nappal a választások előtt egy ünnepélyes rendezvényen vesz részt. Ezt a Momentum beadványára vizsgálták, bár Patyi elfogultsága nem először kerül elő.","shortLead":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független...","id":"20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101158-73f0-4802-a620-f65c49e2eb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","timestamp":"2018. április. 08. 17:04","title":"Független egyáltalán az NVB-elnök, ha Orbánnal parolázik egy átadáson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]