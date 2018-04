Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50d280d2-6191-4815-b272-994a42764444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as választási kampány talán legfontosabb üzenete a jelek szerint csont nélkül megy át: el kell menni szavazni! A részvételi adatok azt mutatják, a mozgósítás sikerült, a sorsdöntő kérdés csak az, melyik tábor lesz aktívabb. Kövesse a választás napjának eseményeit, majd este az eredmények alakulását a hvg.hu percről percre tudósításával.","shortLead":"A 2018-as választási kampány talán legfontosabb üzenete a jelek szerint csont nélkül megy át: el kell menni szavazni...","id":"20180408_A_szavazok_megereztek_a_valasztas_tetjet_1317_os_reszveteli_arany_9_orakor__percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d280d2-6191-4815-b272-994a42764444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b1f573-a8a5-46a3-a0b3-f390bbb8dbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_szavazok_megereztek_a_valasztas_tetjet_1317_os_reszveteli_arany_9_orakor__percrol_percre","timestamp":"2018. április. 08. 09:55","title":"Meglehet a részvételi rekord: 17 óráig 63,21%-os a részvétel – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a352e546-e5ad-4843-9dd4-cae9a9ad51b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan bejárták a netet az kutatása során kizárólag online adatokra támaszkodó Pollo becslései. Mutatjuk, hogy mit becsültek és mi lett a vége.","shortLead":"Gyorsan bejárták a netet az kutatása során kizárólag online adatokra támaszkodó Pollo becslései. Mutatjuk, hogy mit...","id":"20180409_pollo_mandatumbecsles_valasztas_2018_as_valasztasok_kozvelemeny_kutato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a352e546-e5ad-4843-9dd4-cae9a9ad51b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f48daf-62d2-4276-84bc-6156c7f5c28e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_pollo_mandatumbecsles_valasztas_2018_as_valasztasok_kozvelemeny_kutato","timestamp":"2018. április. 09. 07:02","title":"Nagyon csúnyán benézte a választás eredményét az internetalapú mandátumbecslő elemzőcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet támogató Iránnak és Oroszországnak- írta vasárnapi Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök.\r

","shortLead":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet...","id":"20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b32ab1b-bdd1-4858-a110-ec49c53c33c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 08. 16:32","title":"Trump Putyint és Asszadot fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a7651-4de4-47a8-be56-c971f910df4e","c_author":"in","category":"elet","description":"Champagne-mesterkurzusokkal, újgenerációs villányi bisztróborok bemutatójával, a világ legjobbnak tartott borával és termelőjével, valamint Európa egyik legkülönlegesebb kékfrankosának premierjével várta többek között az idei VinCE Budapest a látogatókat.\r

\r

","shortLead":"Champagne-mesterkurzusokkal, újgenerációs villányi bisztróborok bemutatójával, a világ legjobbnak tartott borával és...","id":"20180408_Dionuszoszi_napok__kostolojegyzet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671a7651-4de4-47a8-be56-c971f910df4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1614a868-697f-4bfe-9591-5ebea2b3bcbd","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Dionuszoszi_napok__kostolojegyzet","timestamp":"2018. április. 08. 20:27","title":"Dionüszoszi napok - kóstolójegyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják váltani. ","shortLead":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják...","id":"20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff20657c-4fe8-4512-b969-614cfea0b966","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 20:01","title":"MSZP–P: Kormányváltó hangulatot jelez a rekordközeli részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","shortLead":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","id":"20180408_Reggel_7_ora_szavazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60427-2fff-4505-a0a7-5998e1ec94ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Reggel_7_ora_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Reggel 7 óráig rekordszámú szavazó ment el voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729422-bbc1-4bd3-94e2-856a07f6fede","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180407_Igy_koszontotte_fel_Orban_Viktor_Akost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40729422-bbc1-4bd3-94e2-856a07f6fede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69105d2-84ca-4ddd-9766-aa6b02deb940","keywords":null,"link":"/kultura/20180407_Igy_koszontotte_fel_Orban_Viktor_Akost","timestamp":"2018. április. 07. 23:03","title":"Így köszöntötte fel Orbán Viktor Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nyíltan ikszelt.","shortLead":"A miniszter nyíltan ikszelt.","id":"20180408_Bukasa_helyszinen_szavazott_Lazar_Janos__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0037fd-2341-48bc-81a7-b2e7f5896916","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Bukasa_helyszinen_szavazott_Lazar_Janos__foto","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Bukása helyszínén szavazott Lázár János – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]