Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Hadházy Ákos rövid, de velős interjút adott, amit lapunk is szemlézett. Ebben a lemondott társelnök azt állítja, ő azon dolgozott, hogy még több koordináció legyen, aminek akkor lett volna értelme, ha a Jobbik is beszáll ebbe, de az LMP-n belül „Schiffer András és Sallai Róbert Benedek sokmilliós perrel fenyegette azokat, akik visszalépnek". Hadházy azt is mondta, szerinte az MSZP-ben is vannak fideszes ügynökök, az MSZP-nek a Hadházy javára visszalépő szekszárdi jelöltje, Harangozó Tamás ezért lehetett csak a 16. a párt listáján (és ezzel most be sem kerül a parlamentbe).

Schiffer a Magyar Nemzet hasábjain válaszolt Hadházynak: szemenszedett hazugság, ezt állította Schiffer. A lapnak a korábbi pártvezér azt mondta, ő soha senkit nem fenyegetett meg semmivel. Szerinte a történet ott kezdődött, hogy amikor az első LMP-s jelölt visszalépett az MSZP-s Kunhalmi Ágnes javára a XVIII. kerületben, a párt automatikusan elesett 150 millió forintos állami kampánytámogatástól. Ekkor pedig azt kérték tőle és több ügyvéd kollégájától, hogy adjon jogi szakvéleményt, hogy a pénz elbukása miatt felmerül-e a polgári jogi felelősség kérdése. Mint monda, ő maga nem adott erről szakvéleményt, több kollégája viszont igen. De leszögezte, hogy ezek szakvélemények, nem pedig fenyegetések.

Ő egyébként az egyéni jelöltek közül senkit sem keresett meg, de egyetlen jelölt volt, aki kikérte a tanácsát, neki el is mondta a véleményét, az érintett azonban visszalépett.