[{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bejegyzést tett közzé kampánykörútjának legszebb pillanataiból.","shortLead":"Orbán Viktor bejegyzést tett közzé kampánykörútjának legszebb pillanataiból.","id":"20180407_miniszterelnok_csak_nem_akar_leszallni_az_ovisokrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c311cc-4649-4ef5-b66f-c32484246fad","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_miniszterelnok_csak_nem_akar_leszallni_az_ovisokrol","timestamp":"2018. április. 07. 13:14","title":"A miniszterelnök csak nem akar leszállni az ovisokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf2473c-a6ed-4067-866a-725ca7aa58fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi években Mészáros Lőrinchez és Andy Vajnához illetve az osztrák Pecinához kerültek a megyei lapok. A választások előtti napon mindenki tudta a dolgát.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi években Mészáros Lőrinchez és Andy Vajnához illetve az osztrák Pecinához kerültek a megyei lapok...","id":"20180407_Na_nezzuk_mit_olvashato_a_megyei_lapokban_Barmelyikben_Mindegyikben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf2473c-a6ed-4067-866a-725ca7aa58fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c28607-c062-4f71-8359-7791fb980c91","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Na_nezzuk_mit_olvashato_a_megyei_lapokban_Barmelyikben_Mindegyikben","timestamp":"2018. április. 07. 13:52","title":"Na, nézzük, mi olvasható a megyei lapokban? Bármelyikben. Mindegyikben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","shortLead":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","id":"20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3c44d-dac8-4a30-aad4-062c79cf8d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","timestamp":"2018. április. 07. 10:34","title":"14 junior korú kanadai hokis meghalt egy buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d05972-346d-4dca-bb94-77303fa9002a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nagyon szoros lesz az eredmény, billeghet rajta az a több százezer voks, amit csak pár nap múlva számolnak meg.","shortLead":"Ha nagyon szoros lesz az eredmény, billeghet rajta az a több százezer voks, amit csak pár nap múlva számolnak meg.","id":"20180408_Lehet_hogy_csak_jovo_szombaton_dol_el_a_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d05972-346d-4dca-bb94-77303fa9002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cf9a8b-d0c3-4d16-9d93-e2472bf327c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lehet_hogy_csak_jovo_szombaton_dol_el_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 08. 13:23","title":"Lehet, hogy csak jövő szombaton dől el a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","shortLead":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","id":"20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ef5479-23e6-473b-bfe5-bc17763aed1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","timestamp":"2018. április. 07. 14:03","title":"Salgótarjánban tényleg lepedőn szavaznak: 32 jelölt indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek a 11-es adatok.","shortLead":"Ezek a 11-es adatok.","id":"20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05473103-5018-4251-ba84-e3cc2f95456f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 11:33","title":"Csaknem 30 százalékos a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4239785-927a-4ef3-a821-0b17260bbdd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az első ígéretek szerint már 2017 második felében át kellett volna adni a Gül Baba türbéjét. Aztán úgy volt, hogy a 16. századi török sírkápolnának felújított változatát idén februárban ünnepélyes keretek között, Erdogan jelenlétében adják át. De ez is elmaradt. ","shortLead":"Az első ígéretek szerint már 2017 második felében át kellett volna adni a Gül Baba türbéjét. Aztán úgy volt, hogy a 16...","id":"20180408_Honapokkal_csuszik_a_2_es_felmilliardert_felujitott_Gul_Baba_turbejenek_atadasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4239785-927a-4ef3-a821-0b17260bbdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d085e0-2742-4a1e-8fe8-3e1d87649b18","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Honapokkal_csuszik_a_2_es_felmilliardert_felujitott_Gul_Baba_turbejenek_atadasa","timestamp":"2018. április. 08. 19:22","title":"Hónapokkal csúszik a 2 és fél milliárdért felújított Gül Baba türbéjének átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]