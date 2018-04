Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Revansot vettek február 25-ért - szólt a rigmus.","shortLead":"Revansot vettek február 25-ért - szólt a rigmus.","id":"20180409_Igy_unnepeltek_Lazar_Janost_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b310ee5-c978-48e5-93d4-13450559c60f","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Igy_unnepeltek_Lazar_Janost_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 09. 00:43","title":"Így ünnepelték Lázár Jánost Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93e4922-34e9-46c9-85fd-8335bd99a4bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az amerikai gyártó népszerű sportkocsijának 2019-es modellévű kiadása, mutatjuk.","shortLead":"Megérkezett az amerikai gyártó népszerű sportkocsijának 2019-es modellévű kiadása, mutatjuk.","id":"20180410_egy_oszinte_izomauto_itt_a_10_fokozatu_valtos_uj_chevrolet_camaro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b93e4922-34e9-46c9-85fd-8335bd99a4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efd5086-93c0-4045-ad64-2efb1705c3ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_egy_oszinte_izomauto_itt_a_10_fokozatu_valtos_uj_chevrolet_camaro","timestamp":"2018. április. 10. 09:21","title":"Egy őszinte izomautó: itt a 10 fokozatú váltós új Chevrolet Camaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c529285-6947-4be1-84e1-f0d6775bba7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten leleplezendő új generációs Focus legerősebb változatában nemcsak benzinmotor lesz. ","shortLead":"A héten leleplezendő új generációs Focus legerősebb változatában nemcsak benzinmotor lesz. ","id":"20180409_hibridkent_tamadhat_a_400_loeros_uj_ford_focus_rs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c529285-6947-4be1-84e1-f0d6775bba7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc975ad6-793a-4277-bd3d-1ba4fa0bc4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_hibridkent_tamadhat_a_400_loeros_uj_ford_focus_rs","timestamp":"2018. április. 09. 13:23","title":"Hibridként támadhat a 400 lóerős új Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","shortLead":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","id":"20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18de9711-c21e-4e57-bf25-c20da8574c63","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Megteltek a műanyag urnák, Újbuda és London a tragikus pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni az érdekvédelmi munkát. ","shortLead":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni...","id":"20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194c4b81-a7c1-4fcf-aa73-16308972106d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","timestamp":"2018. április. 10. 10:40","title":"Lemond szakszervezeti tisztségéről és a politikában folytatja Nemes Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik már készíti elő az újrászámláláshoz a beadványokat. ","shortLead":"A Jobbik már készíti elő az újrászámláláshoz a beadványokat. ","id":"20180410_A_Jobbik_szerint_egy_kamuparthoz_konyveltek_a_szavazataikat_egy_szavazokorben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81320fe4-002b-4812-af99-fca352524417","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_A_Jobbik_szerint_egy_kamuparthoz_konyveltek_a_szavazataikat_egy_szavazokorben","timestamp":"2018. április. 10. 12:41","title":"A Jobbik szerint egy kamupárthoz könyvelték a szavazataikat egy szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz a fő téma Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető tervezett találkozóján - közölte vasárnap egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő.","shortLead":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz...","id":"20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbefd5c1-fe58-4095-b967-115b793aa795","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2018. április. 08. 22:47","title":"Észak-Korea kész tárgyalni a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a21199-797a-4637-a6c8-a9b0cb2d5a67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla korábban fideszes volt és miközben ő Ács polgármestere, elindult a Momentum színeiben a választásokon. De kikapott és levonta a konzekvenciákat.","shortLead":"Lakatos Béla korábban fideszes volt és miközben ő Ács polgármestere, elindult a Momentum színeiben a választásokon. De...","id":"20180408_Lemond_Acs_polgarmestere_mert_kikapott_a_valasztason_a_Momentum_szineiben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a21199-797a-4637-a6c8-a9b0cb2d5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943ebb0-cdb7-4b02-a8ea-1b66de4a29e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lemond_Acs_polgarmestere_mert_kikapott_a_valasztason_a_Momentum_szineiben","timestamp":"2018. április. 08. 22:14","title":"Lemond Ács polgármestere, mert kikapott a választáson a Momentum színeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]