[{"available":true,"c_guid":"21934833-e5cb-4a80-9253-51c0d0acebd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabálytalanságokat tárt fel és 250 ezer euró visszafizetését indítványozta a csalás elleni hivatal a pártirodává alakult fehérgyarmati oktatási központ ügyében.","shortLead":"Szabálytalanságokat tárt fel és 250 ezer euró visszafizetését indítványozta a csalás elleni hivatal a pártirodává...","id":"20180412_Negyedmillio_eurot_kerne_vissza_az_OLAF_a_Fideszirodava_valtozott_latogatokozpont_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21934833-e5cb-4a80-9253-51c0d0acebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a2d7c-6aa5-460a-b2a7-ae8381d406b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Negyedmillio_eurot_kerne_vissza_az_OLAF_a_Fideszirodava_valtozott_latogatokozpont_miatt","timestamp":"2018. április. 12. 10:31","title":"Negyedmillió eurót kérne vissza az OLAF a Fidesz-irodává változott látogatóközpont miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat újítanak fel rászoruló emberek számára, például közműhozzáféréssel teszik komfortosabbá az egykori lakókocsikat.","shortLead":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat...","id":"20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a898ef1-dd9a-4619-914b-8decacb54502","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","timestamp":"2018. április. 13. 18:26","title":"Mobilházakat adnak lakhatási szegénységben élők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett az ipari termelés.","shortLead":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett...","id":"20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e7030-6acb-4797-a0ad-3d94454d6e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Pörög a magyar ipar, hiába esett vissza az autógyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bibó István idézetével válaszoltak Schmidt Mária lapjának.","shortLead":"Bibó István idézetével válaszoltak Schmidt Mária lapjának.","id":"20180413_Uzent_az_ELTE_alkotmanyjogi_tanszeke_a_listazo_Figyelonek_ez_a_diktatura_sajatja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d12834a-d23e-45d0-98e0-74c68c54c643","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Uzent_az_ELTE_alkotmanyjogi_tanszeke_a_listazo_Figyelonek_ez_a_diktatura_sajatja","timestamp":"2018. április. 13. 18:56","title":"Üzent az ELTE alkotmányjogi tanszéke a listázó Figyelőnek: ez a diktatúra sajátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" – mondta Gianluigi Buffon, a Juventus kapusa az angol játékvezetőre, Michael Oliverre utalva, miután az az addig álomszerűen alakuló Bajnokok Ligája-visszavágón büntetőt ítélt a Real Madridnak a 93. percben.","shortLead":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" –...","id":"20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4120c033-032b-4539-872e-ba31b61c5474","keywords":null,"link":"/sport/20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. április. 12. 12:19","title":"Buffon kifakadt: Az ilyen embernek szemeteskuka van a szíve helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a vékony felső aszfaltréteg és az elképesztő forgalom összedolgozik egymással.","shortLead":"Ilyen az, amikor a vékony felső aszfaltréteg és az elképesztő forgalom összedolgozik egymással.","id":"20180412_a_nap_fotoja_uthiba_katyu_pilisvorosvar_muemlek_10esut_muemlek_fout_utjavtas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61889dbb-2ef0-47fd-b938-8c74409a1cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_a_nap_fotoja_uthiba_katyu_pilisvorosvar_muemlek_10esut_muemlek_fout_utjavtas","timestamp":"2018. április. 12. 06:41","title":"A nap fotója: Nem úthiba, műemlék jellegű út az ókorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0066b6e6-c6f4-4f3a-80fc-c701e1723d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) logikus magyarázatokat vár a Nemzeti Választási Irodától a csalásgyanús esetekre, köztük arra, hogy a választókerületi bizottságok elérhetőségét csak a jogorvoslati lehetőség lejárta után tették elérhetővé.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) logikus magyarázatokat vár a Nemzeti Választási Irodától a csalásgyanús esetekre...","id":"20180413_Sajatosan_hekkeltek_meg_a_valasztasi_jogorvoslati_eljarasok_lehetoseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0066b6e6-c6f4-4f3a-80fc-c701e1723d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55565d27-94d4-4cf8-9677-7c38a060fc22","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Sajatosan_hekkeltek_meg_a_valasztasi_jogorvoslati_eljarasok_lehetoseget","timestamp":"2018. április. 13. 20:08","title":"Sajátosan hekkelték meg a választási jogorvoslati eljárások lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Sohasem mondtam meg, mikor kerül sor a Szíria elleni támadásra. Lehet, hogy hamar, de az is lehet, hogy egyáltalán nem hamarosan” – írta legújabb Twitter-üzenetében Donald Trump. Az amerikai elnök szerdán még biztosra mondta, hogy az USA rakétákat lő ki Szíriára. Közben arra is akadnak jelek, hogy az USA már készül a támadásra.","shortLead":"„Sohasem mondtam meg, mikor kerül sor a Szíria elleni támadásra. Lehet, hogy hamar, de az is lehet, hogy egyáltalán nem...","id":"20180412_Levegoben_a_vegiteletgep_Trump_visszakozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c93087-bf5a-4d22-8509-7928833a221d","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Levegoben_a_vegiteletgep_Trump_visszakozik","timestamp":"2018. április. 12. 14:17","title":"Levegőben a „végítélet-gép”, Trump visszakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]