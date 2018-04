Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 órán belül tegyék fel a Figyelő elhíresült listájára – ezt szó szerint követeli az ATV szerkesztő-műsorvezetője, Somos András a lapnak írt levelében. A Facebookon közzétett megkeresésében azt írja, ha már ilyen gyatrán megy az oknyomozás Schmidt Mária hetilapjánál, dolgozik helyettük: ő is az egyik betámadott civil szervezet munkatársa volt, a listán a helye.","shortLead":"24 órán belül tegyék fel a Figyelő elhíresült listájára – ezt szó szerint követeli az ATV szerkesztő-műsorvezetője...","id":"20180413_24_oran_belul_tegyetek_fel_a_listara__Soroszsoldosnak_jelentkezik_az_ATV_musorvezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd657c4-b7c1-4b74-a3cf-78b11798e900","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_24_oran_belul_tegyetek_fel_a_listara__Soroszsoldosnak_jelentkezik_az_ATV_musorvezetoje","timestamp":"2018. április. 13. 09:06","title":"\"24 órán belül tegyetek fel a listára\" – Soros-zsoldosnak jelentkezik az ATV műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Köhög a betyárkörte: mondjon le az Index és a HVG is!","shortLead":"Köhög a betyárkörte: mondjon le az Index és a HVG is!","id":"20180413_GFG_egyutt_duborog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c90fbc-eb23-44db-a20a-92ec8e064e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_GFG_egyutt_duborog","timestamp":"2018. április. 13. 13:18","title":"GFG együtt dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt nappal az után, hogy megosztotta kétségbeesett gondolatait a 22 éves, óvónőnek készülő lány, Mészáros Luca erőt merített a támogató szavakból, és a Hír Tv-s szereplése után úgy döntött, hogy blogot indít, életének alakulásáról ezt követően innen értesülhetünk. ","shortLead":"Öt nappal az után, hogy megosztotta kétségbeesett gondolatait a 22 éves, óvónőnek készülő lány, Mészáros Luca erőt...","id":"20180413_Blogot_indit_a_22_eves_Luca_akinek_a_kilatastalansagaval_egy_orszag_erez_egyutt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d199a32-da6e-432f-9c2e-639bb6a056f8","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Blogot_indit_a_22_eves_Luca_akinek_a_kilatastalansagaval_egy_orszag_erez_egyutt","timestamp":"2018. április. 13. 16:55","title":"Blogot indít a 22 éves Luca, akinek a kilátástalanságával egy ország érzett együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c408955-5355-4c6d-b9dc-9eda5a3a4fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dubajban különösen fontosnak bizonyul a közlekedés a csúcstechnológiai törekvések szempontjából. Ennek egyik újdonsága az intelligens rendszámtábla, amelynek tesztjei májusban kezdődnek.","shortLead":"Dubajban különösen fontosnak bizonyul a közlekedés a csúcstechnológiai törekvések szempontjából. Ennek egyik újdonsága...","id":"20180413_intelligens_rendszamtablakkal_kiserleteznek_dubajban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c408955-5355-4c6d-b9dc-9eda5a3a4fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea44853-4db2-4ee4-9c57-4279bd7d17f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_intelligens_rendszamtablakkal_kiserleteznek_dubajban","timestamp":"2018. április. 13. 17:00","title":"Jól jöhet a karambolnál: intelligens rendszámtáblákkal kísérleteznek Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének csütörtök esti visszavágóján, így 5-3-as összesítéssel a francia együttes jutott tovább.","shortLead":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában...","id":"20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfd82cf-5b5c-4c3d-b92d-3143c85d0884","keywords":null,"link":"/sport/20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","timestamp":"2018. április. 13. 05:23","title":"Gulácsiéknak a negyeddöntő volt a végállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a10ded1-8fb3-425c-b04d-9c71e2638618","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A cifra mondások napjait éljük, ki örömében, ki dühében, ki bosszantásként, ki lemondással ereszt el egymás után ilyeneket. Ne gondoljuk azonban, hogy ez tipikus magyar szokás. És azt sem, hogy különösen jók lennének ebben. Az igazság az, hogy régen ezt is jobban csinálták.","shortLead":"A cifra mondások napjait éljük, ki örömében, ki dühében, ki bosszantásként, ki lemondással ereszt el egymás után...","id":"20180413_Karomkodunk_tehat_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a10ded1-8fb3-425c-b04d-9c71e2638618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c998459-f27d-46b0-ab8a-b2fab5518878","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Karomkodunk_tehat_vagyunk","timestamp":"2018. április. 13. 20:00","title":"Káromkodunk, tehát vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]