[{"available":true,"c_guid":"4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7","c_author":"","category":"kultura","description":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","shortLead":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","id":"20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc014a-970c-44f8-a06c-184e1bd13b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","timestamp":"2018. április. 14. 20:55","title":"Kitalálná, mi lesz minden idők legdrágább Broadway-produkciója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","shortLead":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","id":"20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a9381-a1f5-4cc7-92ec-d1731c2b4ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","timestamp":"2018. április. 14. 15:54","title":"Két magyar cég került Európa ezer leggyorsabban fejlődő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének csütörtök esti visszavágóján, így 5-3-as összesítéssel a francia együttes jutott tovább.","shortLead":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában...","id":"20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfd82cf-5b5c-4c3d-b92d-3143c85d0884","keywords":null,"link":"/sport/20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","timestamp":"2018. április. 13. 05:23","title":"Gulácsiéknak a negyeddöntő volt a végállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","shortLead":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","id":"20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0340a-471d-4450-8cd0-6958facda3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","timestamp":"2018. április. 14. 18:05","title":"Még néhány körzet sorsa kérdéses, ezeken múlhat a Fidesz kétharmada?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két piackutató cég is kiadta a PC-k 2018 első negyedévére vonatkozó eladási összesítését. 