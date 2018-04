Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Helyreállt a hitelezési Pleschinger Gyula szerint, aki nem tart emiatt válságtól.","shortLead":"Helyreállt a hitelezési Pleschinger Gyula szerint, aki nem tart emiatt válságtól.","id":"20180415_MNB_jelentosen_lassulhat_a_gazdasagi_novekedes_Magyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f1315-71ac-4180-bfc3-8386f8b73710","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_MNB_jelentosen_lassulhat_a_gazdasagi_novekedes_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 15. 09:05","title":"MNB: jelentősen lassulhat a gazdasági növekedés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180413_Te_Toni_tenyleg_megbuntett_engem_a_Patyi_Sajnalom_miniszterelnok_ur","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84701a8-965c-4979-828e-315a0f2321ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Te_Toni_tenyleg_megbuntett_engem_a_Patyi_Sajnalom_miniszterelnok_ur","timestamp":"2018. április. 13. 13:33","title":"Te Tóni, tényleg megbüntetett engem a Patyi? \"Sajnálom, miniszterelnök úr!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A PSG vezetőedzője nagyon bizakodó, szerinte már közel van a brazil visszatérése, ám Neymar úgy nyilatkozott, egy hónapig még biztosan nem tud játszani.","shortLead":"A PSG vezetőedzője nagyon bizakodó, szerinte már közel van a brazil visszatérése, ám Neymar úgy nyilatkozott...","id":"20180413_Rossz_hir_Neymar_rajongoinak_meg_egy_honapig_biztosan_nem_lep_palyara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5398a333-fcc8-49db-8420-81b3b4fc6197","keywords":null,"link":"/sport/20180413_Rossz_hir_Neymar_rajongoinak_meg_egy_honapig_biztosan_nem_lep_palyara","timestamp":"2018. április. 13. 17:32","title":"Rossz hír Neymar rajongóinak: még egy hónapig biztosan nem lép pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoznak Semjén Zsolt svédországi vadászata ügyében, méghozzá lopás gyanújával – tudta meg a 444.","shortLead":"Nyomoznak Semjén Zsolt svédországi vadászata ügyében, méghozzá lopás gyanújával – tudta meg a 444.","id":"20180413_Semjen_vadaszata_lopas_gyanujaval_vizsgalodik_a_sved_ugyeszseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f202e102-d646-4a1d-9737-b697593099d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Semjen_vadaszata_lopas_gyanujaval_vizsgalodik_a_sved_ugyeszseg","timestamp":"2018. április. 13. 17:27","title":"Semjén vadászata: lopás gyanújával vizsgálódik a svéd ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","shortLead":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","id":"20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af06c5-3eda-49e5-841c-bf5418daa512","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","timestamp":"2018. április. 14. 09:40","title":"Vettel indulhat az első helyről Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon, megnéztük, hogy áll az építkezés. A munkások még dolgoznak, a stadion majdnem kész. Képek és videó a helyszínről.","shortLead":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon...","id":"20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e1209-293d-4dc4-be4a-3cfd3e99e8a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","timestamp":"2018. április. 13. 12:32","title":"Békésen megbújik a fák közt a szilvásváradi lovasstadion, csak azok a reflektorok ne lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent a helyére tesz, így már Washingtonra is súlyos felelősséget rakott a Jugoszláviában, Irakban, Líbiában végrehajtott véres leszámolásért\"- olvasható a Kreml által kiadott közleményben, amelyet az Interfax hírügynökség idéz.","shortLead":"\"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent...","id":"20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fdee2a-63cc-470e-9ee2-bc0a19e0bf6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","timestamp":"2018. április. 14. 10:55","title":"Putyin: Ez agresszió, Moszkva összehívja az ENSZ BT rendkívüli ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","shortLead":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","id":"20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c233db8-8064-4375-b00d-11b74d78572e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 14. 17:48","title":"Szatmáry aggódhatott, de ő maradt a nyertes a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]