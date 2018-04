Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetőinek ügyében, mert szerintük megkérdőjelezhető a tavaly szeptemberben hozott jogerős, felmentő ítélet – írja a Magyar Idők.

A kérelmet a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség képviseli a Kúria előtt, ami akár új eljárásra is kötelezheti a Fővárosi Ítélőtáblát.

A tavaly szeptemberben meghozott ítélet jogerősen felmentette a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) egykori főigazgatóját, Galambos Lajost, utódját, Laborc Sándort, a Gyurcsány-kormány titokminiszterét, Szilvásy Györgyöt és P. László cégvezetőt a kémkedés és bűnpártolás vádja alól.

Az ügy még 2007-re nyúlik vissza, akkor Galambos Lajos állítólagos bolgár szakembereket hívott az NBH-ba, hogy végezzenek hazugságvizsgálatot több, általa megbízhatatlannak tartott középvezetőn. A bolgárok – akiket a P. László vezette biztonsági cég közvetített – valójában oroszok voltak, és sajtóhírek szerint a polgári elhárítás szerverére is rákapcsolódhattak, így akár államtitkokhoz is hozzájuthattak. Galambost a beosztottjai állítólag figyelmeztették arra, hogy a bolgárok nem is bolgárok, ő azonban ezt figyelmen kívül hagyhatta.

A vád szerint Szilvásy György miniszterként értesült Galambos Lajos tettéről, de elmulasztotta megtenni a feljelentést, Laborc Sándor pedig nem intézkedett, amikor szembesült elődje tettével.

