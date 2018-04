Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több, vezető beosztású személy is távozik, az ügy háttere pedig egy állítólagos belső leltár eredménye. Ha igazak a hírek, csúnyán átverhették Mészárost.\r

","shortLead":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több...","id":"20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff4be7e-e256-493b-9c8d-17d6de36f03b","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","timestamp":"2018. április. 17. 16:35","title":"Lefejezések az Echo tévénél: átverték Mészárost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot a munkahelyünkkel. Ez azonban nemcsak a házasságunknak tesz rosszat.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot...","id":"20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf4292-e580-40e2-8bd9-dce91ac5283c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","timestamp":"2018. április. 17. 15:03","title":"Ezt nem árt, ha tudja, ha még otthonról is szokott dolgozni a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen kitűnik, milyen sokat köszönhet Soros György pénzügyi támogatásának. Ugyanis éveken élt és kutatott történészként olyan ösztöndíjakból, amelyeket Soros alapítványa finanszírozott.","shortLead":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen...","id":"20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee02a5f6-b367-4833-a02a-717478d48e81","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","timestamp":"2018. április. 18. 11:38","title":"Évekig Soros alapítványa pénzelte a sorosozó Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft fejlesztői valószínűleg az utolsó utáni tesztelésnél vettek észre egy kritikus hibát a tavaszi nagy frissítőcsomagban, ami sok gépnek betett volna.","shortLead":"A Microsoft fejlesztői valószínűleg az utolsó utáni tesztelésnél vettek észre egy kritikus hibát a tavaszi nagy...","id":"20180418_windows_10_frissites_redstone_4_kek_halal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad283d8a-7b82-4ae0-a742-8fbe06a93b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_windows_10_frissites_redstone_4_kek_halal","timestamp":"2018. április. 18. 08:03","title":"Azonnal leállították a Windows nagy frissítését, miután kiderült, hogy kék halálba futtatja a gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Székelyföldet átszelő Corona nemzetközi gyorsvonat jelenleg két ülő és egy fekvőkocsival közlekedik, holott szerintük négy kocsi sem lenne elég. A Corona nappal közlekedő párjával sincs minden rendben. ","shortLead":"A Székelyföldet átszelő Corona nemzetközi gyorsvonat jelenleg két ülő és egy fekvőkocsival közlekedik, holott szerintük...","id":"20180417_Vasutfejleszteszt_kertek_a_szekelyek_Orbantol_hogy_ne_utazzanak_tobbet_allva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dd26a8-2a66-45de-84a3-c9b146e0e162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Vasutfejleszteszt_kertek_a_szekelyek_Orbantol_hogy_ne_utazzanak_tobbet_allva","timestamp":"2018. április. 17. 20:08","title":"Vasútfejlesztészt kértek a székelyek Orbántól, hogy ne utazzanak többet állva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már egy Kortezs típusú, orosz páncélozott járműben kívánja megkezdeni. A projekthez tartozó autókat éveken át fejlesztettek, hogy Putyin minden kívánalmának megfeleljenek. ","shortLead":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már...","id":"20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decb229a-b793-42f7-867c-36f79b00683b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","timestamp":"2018. április. 18. 16:01","title":"Putyin meghozott egy nehéz döntést: dobja a Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3fb5ea-eb59-47ec-9371-6d364b9d1d28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a gumijai nem árulnák el, teljes csendben futná tesztköreit a Nürburgringen a Tesla Model X hamarosan érkező riválisa. ","shortLead":"Ha a gumijai nem árulnák el, teljes csendben futná tesztköreit a Nürburgringen a Tesla Model X hamarosan érkező...","id":"20180417_audi_etron_q6","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad3fb5ea-eb59-47ec-9371-6d364b9d1d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728baf7e-9476-4f87-90b9-5d1ded000db8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_audi_etron_q6","timestamp":"2018. április. 17. 14:41","title":"Videó: Csak az abroncsa visít az Audi teljesen elektromos SUV-jának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4a60d6-1a52-4721-aa97-4f56f08f6326","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárgyalások megkezdését a tagországoknak is jóvá kell még hagyniuk. ","shortLead":"A tárgyalások megkezdését a tagországoknak is jóvá kell még hagyniuk. ","id":"20180417_Ket_ujabb_orszag_targyalhat_az_EUtagsagrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4a60d6-1a52-4721-aa97-4f56f08f6326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fbe9f-9c17-4c0f-9e89-47fe90407b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Ket_ujabb_orszag_targyalhat_az_EUtagsagrol","timestamp":"2018. április. 17. 17:03","title":"Két újabb ország tárgyalhat az EU-tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]