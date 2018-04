Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, aki gyakorlatilag a Fidesz-kétharmad biztonsági tartalékát jelenti ezáltal.

Német nemzetiségi képviselő: "A mindenkori kormányt támogatom" ","shortLead":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. Késsel és kötéllel indult el Taylor Swift házához Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást az egykori Fenyő-gyilkosság ügyében vették őrizetbe, még kedden, miután gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság pénteken dönt arról, házi őrizetbe kerül-e. Ügyvédje, Bánáti János is akkorra ígért tájékoztatást.

Gyárfás Tamás csütörtök délután már otthon egyeztetett ügyvédjével - fotók Gyárfást...","id":"20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99bbb2-59b7-4d66-a323-075c6af76f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2018. április. 19. 19:09","title":"Gyárfás Tamás csütörtök délután már otthon egyeztetett ügyvédjével - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szürreális cikket közölt a kézműves propagandagyárrá avanzsált Origo. Soros György milliárdos üzletember fia épp Európát járja, az útról készült fotókat pedig rendre meg is osztja az interneten. Az Origo mindebből arra következtet: az ifjú készen áll a világ feletti hatalom átvételére.

Az Origo nagy leleplezése: Soros György fia utazgat, tehát megkezdte a hatalomátvételt Soros György milliárdos üzletember fia épp...","id":"20180419_Az_Origo_nagy_leleplezese_Soros_Gyorgy_fia_utazgat_tehat_megkezdte_a_hatalomatvetelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0e5fc-d994-4612-a9b9-b5612aceb7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Origo_nagy_leleplezese_Soros_Gyorgy_fia_utazgat_tehat_megkezdte_a_hatalomatvetelt","timestamp":"2018. április. 19. 18:04","title":"Az Origo nagy leleplezése: Soros György fia utazgat, tehát megkezdte a hatalomátvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért az utóbbi hetekben több eljárásban is elérte, hogy igazat adjanak a választópolgároknak a választási szervek a választási eljárás törvényességével kapcsolatos kifogásaik miatt. A Társaság a Szabadságjogokért az utóbbi hetekben több eljárásban is elérte, hogy igazat adjanak a választópolgároknak a választási szervek a választási eljárás törvényességével kapcsolatos kifogásaik miatt. A TASZ kimondatta, hogy a pákozdi polgármester jogellenesen kampányolt a kormánypártok ellen, hogy jogsértő volt, amikor a visszalépett jelölteket nem húzták le a szavazólapról, és hogy a hivatalos választási honlap hiányos tartalma is sértette a választási jogszabályokat – írják közleményükben.

Választási törvénysértéseket leplezett le a TASZ