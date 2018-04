A Nógrád megyében élő 9-10 éves fiúk 43 százaléka igazolt vagy regisztrált focista, legalábbis ha hihetünk az MLSZ adatainak – írta meg az Index. Somogy megyében majdnem ugyanekkora az arány, ott 42,5 százalék igazolt játékos, Hajdú-Biharban pedig még korábban kezdik, ott az 5-6 éves fiúk 40 százaléka számít hivatalosan focistának.

Az Index részletesen összeszedte, mit állítanak a szövetségek és a kormány sikerpropagandája a sportolók számáról, ebben pedig egészen hihetetlen adatokat lehet találni. Például a magyar megyék felében a 4 és 14 év közötti fiúk nagyjából harmada igazolt vagy regisztrált focista, legalábbis papíron. Nem csoda: több gyerek után több támogatást lehet igényelni. Ráadásul aki nem igazolt, csak regisztrált focista, azt elég felírni ahhoz, hogy az egyesület begyűjthesse a támogatást.

A portál annak is utánajárt, hogy a hirdetésben, amelyben a kormány azzal büszkélkedik, a hat tao-s sportág igazolt sportolóinak száma mennyivel nőtt, nehezen követhető forrásokból vannak a számok, és még így sem passzolnak. A versenyengedélyes röplabdázók száma például hirtelen megduplázódott, miután már erre a sportágra is lehet tao-támogatást igényelni, a jégkorongban és a vízilabdában közük sincs a kormány adatának ahhoz, amit a szövetségek mondanak. És hogy mindez még szebb legyen: ha a hat sportág növekményét összeadják, akkor 180 ezres plusz jön ki, míg a kormány azt hirdeti, hogy 155 ezerrel több lett az igazolt sportoló.

Arra is emlékeztetnek: a kormány 2015-ben azt ígérte, hogy 2018-ra 500 ezer utánpótláskorú igazolt sportoló lesz az országban, ehhez képest most a felnőttek, a szeniorok és az utánpótláskorúak együttvéve vannak ennél százezerrel kevesebben. Négy éve azt mondták, csak a fociban 350 ezer igazolt játékosnak kell lennie 2016-ra, most tartanak 250 ezernél.