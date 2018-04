Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt Malév-székházat már megszerezték a világörökségi előjoggal.","shortLead":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt...","id":"20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab036cb2-b1ff-4966-860a-4e306b28181a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","timestamp":"2018. április. 25. 05:25","title":"Nemet mondott a földhivatal az állam budapesti kívánságlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149750e-527e-49be-9381-8016d420bd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn sokkolta a közéletet és külön a felcsútiakat az ország gázszerelője, Mészáros Lőrinc, hogy lemond.","shortLead":"Hétfőn sokkolta a közéletet és külön a felcsútiakat az ország gázszerelője, Mészáros Lőrinc, hogy lemond.","id":"20180424_Felolvastak_Meszaros_Lorinc_lemondo_levelet_a_felcsuti_kepviseloknek__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d149750e-527e-49be-9381-8016d420bd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbce9a6-6132-4837-983e-25f0ae230440","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Felolvastak_Meszaros_Lorinc_lemondo_levelet_a_felcsuti_kepviseloknek__video","timestamp":"2018. április. 24. 16:45","title":"Felolvasták Mészáros Lőrinc lemondó levelét a felcsúti képviselőknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fbcda0-8b78-4ff0-a0c7-dde7f003edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti Magyar Idők keddi cikkére reagált így az egykori úszóelnök.","shortLead":"A kormánypárti Magyar Idők keddi cikkére reagált így az egykori úszóelnök.","id":"20180424_Gyarfas_a_hangfelvetelrol_Vegre_ki_fog_derulni_a_teljes_igazsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95fbcda0-8b78-4ff0-a0c7-dde7f003edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c826d02-02e3-4534-bc04-2716eb402dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Gyarfas_a_hangfelvetelrol_Vegre_ki_fog_derulni_a_teljes_igazsag","timestamp":"2018. április. 24. 11:07","title":"Gyárfás a hangfelvételről: \"Végre ki fog derülni a teljes igazság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","shortLead":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","id":"20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e721ce-29af-49a0-acb0-01b59cbc6245","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","timestamp":"2018. április. 23. 19:04","title":"Itt egy újabb jelentkező az MSZP elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356470e7-253a-4f89-8acb-bab89a53c97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten.","shortLead":"29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten.","id":"20180423_megdolt_melegrekord_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=356470e7-253a-4f89-8acb-bab89a53c97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b17286-20c2-440b-a4be-1fd2b833f05c","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_megdolt_melegrekord_budapesten","timestamp":"2018. április. 23. 18:33","title":"Megdőlt a melegrekord Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben kapta a hírt – nyilván hamarabb, mint Erzsébet királynő.","shortLead":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben...","id":"20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68823d2f-2599-4a79-8b50-28467ee13e6a","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","timestamp":"2018. április. 23. 14:24","title":"Vilmos és Katalin megszegett egy régi szabályt a szülőszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százezer forintja maradt a lap volt munkatársainak a Magyar Nemzet szamizdat kiadása után, amelyet jótékony célra szerettek volna felajánlani, de a kiszemelt intézmény visszautasította a pénzt.","shortLead":"Több százezer forintja maradt a lap volt munkatársainak a Magyar Nemzet szamizdat kiadása után, amelyet jótékony célra...","id":"20180423_Felnek_Az_utolso_pillanatban_visszautasitottak_a_Magyar_Nemzet_ujsagiroinak_adomanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e5f879-9e61-44a0-9b08-bc6c03fe9a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Felnek_Az_utolso_pillanatban_visszautasitottak_a_Magyar_Nemzet_ujsagiroinak_adomanyat","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"Félnek? Az utolsó pillanatban visszautasították a Magyar Nemzet újságíróinak adományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segíthetnék. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra minden negyedik magyar érintett lesz valamilyen daganatos megbetegedésben.","shortLead":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és...","id":"20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec171be-3877-4331-8641-ad63a462c1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","timestamp":"2018. április. 23. 10:58","title":"Tovább csúszik a mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia tb-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]