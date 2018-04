Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megannyi gondolatát olvasóira zúdította Schmidt Mária a blogján: a Figyelő tulajdonosa a listázásról, a holokausztról is ír, de megvallja azt is, mi a kormány igazi célja a civiltörvénnyel.



","shortLead":"Megannyi gondolatát olvasóira zúdította Schmidt Mária a blogján: a Figyelő tulajdonosa a listázásról, a holokausztról...","id":"20180425_Schmidt_Maria_veletlenul_bevallotta_miert_kell_a_civiltorveny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10941907-7b24-411e-a9cc-2a11a30a09d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Schmidt_Maria_veletlenul_bevallotta_miert_kell_a_civiltorveny","timestamp":"2018. április. 25. 17:26","title":"Schmidt Mária: A listát azért támadják, hogy Soros eltartsa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6ffe6e-0454-45d6-acb7-9b80591bb25a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami televíziók hírműsoraiban egy szíriai játékfilm forgatásán készült képekkel „bizonyították be megkérdőjelezhetetlenül” azt, hogy április elejei állítólagos szíriai vegyifegyver-támadás az ellenzék által megrendezett provokáció volt. Moszkva nem először sül fel hasonló okok miatt.","shortLead":"Az orosz állami televíziók hírműsoraiban egy szíriai játékfilm forgatásán készült képekkel „bizonyították be...","id":"20180424_Moszkva_ismet_bizonyitekot_hamisitott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee6ffe6e-0454-45d6-acb7-9b80591bb25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78869f64-c845-48b1-bf2d-beb4fb5ae172","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Moszkva_ismet_bizonyitekot_hamisitott","timestamp":"2018. április. 24. 13:35","title":"Moszkva ismét bizonyítékot hamisított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bfa86f-6ade-4000-a797-16c47ca30c30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Másolatnak tartott elefántmadár-tojásról derült ki, hogy valódi, a Buffalói Tudományos Múzeum gyűjteményében lévő lelet teljesen ép.","shortLead":"Másolatnak tartott elefántmadár-tojásról derült ki, hogy valódi, a Buffalói Tudományos Múzeum gyűjteményében lévő lelet...","id":"20180425_Oriasi_elefantmadar_tojast_talaltak_egy_muzeumban_pedig_eddig_is_ott_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bfa86f-6ade-4000-a797-16c47ca30c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13231c10-1f4b-4991-b6cc-39a95e626b7a","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Oriasi_elefantmadar_tojast_talaltak_egy_muzeumban_pedig_eddig_is_ott_volt","timestamp":"2018. április. 25. 17:14","title":"Óriási elefántmadár-tojást \"találtak\" egy múzeumban, pedig eddig is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság, és nem semmisítette meg a Hajdú által elveszített perek ítéleteit.","shortLead":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag...","id":"20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4ec4a-e666-499a-a024-0ad578019370","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","timestamp":"2018. április. 25. 13:21","title":"Ab: Puzsér nevezhette pszichopatának Hajdu Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kolumbiai banánszállítmányba rejtve rekordmennyiségű, összesen több mint 8,7 tonna kokainra bukkantak a spanyol hatóságok a dél-spanyolországi Algeciras kikötőjében – jelentette be a spanyol belügyminiszter szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Egy kolumbiai banánszállítmányba rejtve rekordmennyiségű, összesen több mint 8,7 tonna kokainra bukkantak a spanyol...","id":"20180425_Bananok_kokain_spanyol_hatosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961286e3-e0c8-4dd3-8b4a-49a8c428ec70","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Bananok_kokain_spanyol_hatosag","timestamp":"2018. április. 25. 15:40","title":"Banánok közt: rekordmennyiségű kokaint találtak a spanyol hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A webáruházak csak úgy tudják növelni a forgalmukat, ha bővítik az offline jelenlétüket.","shortLead":"A webáruházak csak úgy tudják növelni a forgalmukat, ha bővítik az offline jelenlétüket.","id":"20180425_Keptelenek_leszakadni_a_magyarok_az_offline_vasarlasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e9495f-2d06-4a11-8736-f0d1b8a1d7a9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180425_Keptelenek_leszakadni_a_magyarok_az_offline_vasarlasrol","timestamp":"2018. április. 25. 12:48","title":"Képtelenek leszakadni a magyarok az offline vásárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","shortLead":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","id":"20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3b080-3876-4356-879e-c5a6dfa99b26","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","timestamp":"2018. április. 25. 18:22","title":"Véget vetnek a vérszívásnak a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két diák hozzáfért az egyik győri iskolába szombaton demonstrációs céllal bevitt könnygázpuskához – a rendőrség pályaorientációs napot tartott. Sikerült megtölteni és elsütni is, a rendőrség gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Négy gyerek sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Két diák hozzáfért az egyik győri iskolába szombaton demonstrációs céllal bevitt könnygázpuskához – a rendőrség...","id":"20180424_Konnygazpuska_sult_el_az_iskolai_rendornapon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d9b66-c1b9-4e9a-a59c-4cbcbe221ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Konnygazpuska_sult_el_az_iskolai_rendornapon","timestamp":"2018. április. 24. 12:26","title":"Könnygázpuska sült el az iskolai rendőrnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]