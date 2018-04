Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","shortLead":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","id":"20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337f9bff-cdb8-4a0e-bb6f-484198fc24d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","timestamp":"2018. április. 24. 16:21","title":"Rothadó borsodi mentőautóról posztolt videót a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír TV riportja alapján emeltek kifogást a Nemzeti Választási Bizottságnál, ott nem találtak kivetni valót a dologban. ","shortLead":"A Hír TV riportja alapján emeltek kifogást a Nemzeti Választási Bizottságnál, ott nem találtak kivetni valót...","id":"20180424_kuria_torvenytelenul_utaztattak_valasztani_a_kettos_allampolgarokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae3d61b-ca4e-4400-8551-bfc35c2fa808","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_kuria_torvenytelenul_utaztattak_valasztani_a_kettos_allampolgarokat","timestamp":"2018. április. 24. 19:59","title":"Kúria: Törvénytelenül utaztatták választani a kettős állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809b984c-da85-4ed0-b4b8-90af25226d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) elnöke egy interjúban, amelyben hangsúlyozta, hogy nem helyes a muzulmán vallású bevándorlókra szűkítve vizsgálni az antiszemitizmust.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) elnöke egy interjúban, amelyben...","id":"20180424_nem_tanacsos_kipat_hordani_a_nemet_nagyvarosokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809b984c-da85-4ed0-b4b8-90af25226d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264be95e-4556-4efa-8480-994f8f347ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_nem_tanacsos_kipat_hordani_a_nemet_nagyvarosokban","timestamp":"2018. április. 24. 20:54","title":"Nem tanácsos kipát hordani a német nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353de88c-2230-4279-a211-fa70a0c4f2bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda nagyon erős szereplő az USA-ban. Az ottani divízió most arra vállalkozott, hogy kicsit jobban megkedvelteti a manuális váltós autókat is.","shortLead":"A Honda nagyon erős szereplő az USA-ban. Az ottani divízió most arra vállalkozott, hogy kicsit jobban megkedvelteti...","id":"20180426_manualis_valto_automata_autovezets_honda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353de88c-2230-4279-a211-fa70a0c4f2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf6b88b-48c0-4d79-bb37-039b0db52a1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_manualis_valto_automata_autovezets_honda","timestamp":"2018. április. 26. 10:23","title":"A Honda felvállalt egy nagy feladatot, a kézi váltást oktatja amerikaiaknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok kerékpáros életét mentheti meg.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok...","id":"20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977abd9f-4bcc-43d3-9adb-7b45ed4a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","timestamp":"2018. április. 25. 14:16","title":"A világon elsőként szigorított töréstesztjén az EuroNCAP, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós onkológus orvosprofesszor, Balog Zoltán utódja lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén.","shortLead":"Kásler Miklós onkológus orvosprofesszor, Balog Zoltán utódja lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén.","id":"20180426_Balog_miniszter_utodja_szerint_a_halalos_betegsegek_a_tizparancsolattal_elkerulhetoek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b16b3f-5b2c-4c96-8a6c-a12d7225d93d","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Balog_miniszter_utodja_szerint_a_halalos_betegsegek_a_tizparancsolattal_elkerulhetoek","timestamp":"2018. április. 26. 09:48","title":"Balog miniszter utódja szerint a halálos betegségek a tízparancsolattal elkerülhetőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Pont a nyílt napon, a szülők szeme láttára hibásodott meg egy écsi általános iskolában az egyik radiátor. Mikor az egyik édesapa ezt kiposztolta saját privát közösségi oldalára, az iskola vezetése azzal hívta fel, hogy azonnal vegye le a kellemetlen megjegyzést, és burkoltan azzal fenyegették, hogy ellenkező esetben eltanácsolhatják a gyerekét az intézményből.","shortLead":"Pont a nyílt napon, a szülők szeme láttára hibásodott meg egy écsi általános iskolában az egyik radiátor. Mikor...","id":"20180425_Akkor_keressen_mas_iskolat_a_gyereknek__levetettek_a_szulo_kritikus_Facebook_posztjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055b2c18-8de0-418c-a1fd-4890f5fe5642","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Akkor_keressen_mas_iskolat_a_gyereknek__levetettek_a_szulo_kritikus_Facebook_posztjat","timestamp":"2018. április. 25. 11:28","title":"„Akkor keressen más iskolát a gyerekének!” – levetették a szülő kritikus Facebook-posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookra felkerült képek, videók, tehát lényegében minden, néhány kattintással, egyetlen csomagban lementhetők, az így készült pakkot pedig egy kis idő elteltével e-postai úton juttatja el a rendszer. A funkció mostantól az Instagramon is működik.","shortLead":"A Facebookra felkerült képek, videók, tehát lényegében minden, néhány kattintással, egyetlen csomagban lementhetők...","id":"20180425_instagram_kepek_videok_letoltese_adatcsomag_gdpr_szabalyozas_eu_adatvedelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7725952e-c8f6-467f-a8c4-6dbe4abe9ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_instagram_kepek_videok_letoltese_adatcsomag_gdpr_szabalyozas_eu_adatvedelem","timestamp":"2018. április. 25. 07:02","title":"Itt a link: néhány kattintással letöltheti az összes fotót és videót, amit eddig kitett Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]