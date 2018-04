Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező adózókról. ","shortLead":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező...","id":"20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa53cb-89fc-451d-b4a3-f3763ba3d4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","timestamp":"2018. április. 27. 08:55","title":"Kozsó, Bróker Marcsi és Zuschlag János is rajta van a NAV szégyenlistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Caster Semenya dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, és riválisai szerint emiatt tisztességtelen előnyhöz jut a versenyeken. Elképzelhető, hogy gyógyszert kell szednie, ha továbbra is versenyezni akar.","shortLead":"Caster Semenya dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, és riválisai szerint emiatt tisztességtelen előnyhöz jut...","id":"20180427_jon_egy_szigoru_szabalyozas_ami_valasztas_ele_allithatja_semenyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9996d6b6-bfc0-49fc-97a4-3cb136465bc7","keywords":null,"link":"/sport/20180427_jon_egy_szigoru_szabalyozas_ami_valasztas_ele_allithatja_semenyat","timestamp":"2018. április. 27. 08:43","title":"Jön egy szigorú szabályozás, ami választás elé állíthatja a dél-afrikai olimpiai bajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42804074-c017-4385-ad76-cdadf0e57563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajta kívül az egész képviselő-testület lemondott Pásztón, így új választás lesz.","shortLead":"Rajta kívül az egész képviselő-testület lemondott Pásztón, így új választás lesz.","id":"20180426_Megbuktattak_Domsodi_Gabor_polgarmestert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42804074-c017-4385-ad76-cdadf0e57563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c16058-70be-4fea-96fb-62c929262ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Megbuktattak_Domsodi_Gabor_polgarmestert","timestamp":"2018. április. 26. 18:05","title":"Megbuktatta a fideszes többség Dömsödi Gábor polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305aabf-0087-4c7a-b821-168369eb7529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A LIBE csütörtöki ülését követően Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott, az egyik holland újságíró pedig azt kérte tőle: mutassa meg a Soros-tervet, mert ő sehol nem találja. Túl magas labda volt ez a magyar külügyminiszternek.","shortLead":"A LIBE csütörtöki ülését követően Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott, az egyik holland újságíró pedig azt kérte...","id":"20180427_Szijjarto_szerint_a_Sorosterv_fent_van_az_interneten_csak_meg_kell_keresni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f305aabf-0087-4c7a-b821-168369eb7529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ea275f-5f7a-47ee-ba0a-da754c38ff38","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Szijjarto_szerint_a_Sorosterv_fent_van_az_interneten_csak_meg_kell_keresni","timestamp":"2018. április. 27. 10:36","title":"Szijjártó szerint a Soros-terv fent van az interneten, csak meg kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","shortLead":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","id":"20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0b3a75-50ff-481b-9985-563f736a7319","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","timestamp":"2018. április. 26. 17:15","title":"Normann erődből Harry herceg esküvőjének helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81fa935-293c-4412-86c9-c97ee077dd79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sorozatban 11. Eb-jén állhatott dobogóra Csernoviczki Éva.","shortLead":"Sorozatban 11. Eb-jén állhatott dobogóra Csernoviczki Éva.","id":"20180426_Ezustermes_lett_Csernoviczki_Eva_a_telavivi_cselgancs_Europabajnoksagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d81fa935-293c-4412-86c9-c97ee077dd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe49ba6-9a13-48b9-ae91-d3b53c97cdba","keywords":null,"link":"/sport/20180426_Ezustermes_lett_Csernoviczki_Eva_a_telavivi_cselgancs_Europabajnoksagon","timestamp":"2018. április. 26. 17:22","title":"Ezüstérmes lett Csernoviczki Éva a tel-avivi cselgáncs-Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi államtitkár arra számít, hogy marad a jelenlegi pozíciójában. Szerinte pénteken lesz végleges kormánylista. ","shortLead":"A családügyi államtitkár arra számít, hogy marad a jelenlegi pozíciójában. Szerinte pénteken lesz végleges...","id":"20180426_Novak_Katalin_Nem_leszek_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ca5cc-fbd9-4b30-8fee-4c35f29b9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Novak_Katalin_Nem_leszek_miniszter","timestamp":"2018. április. 26. 19:27","title":"Novák Katalin: Nem leszek miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89404b31-1f39-474f-9694-637ec28ea22f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jéggel teli krátert talált a Marson az ExoMars orosz-európai űrexpedíció. A Koroljov nevű kráterről az űrexpedíció Trace Gas Orbiter (TGO) nevű űrszondája készített felvételeket.","shortLead":"Jéggel teli krátert talált a Marson az ExoMars orosz-európai űrexpedíció. A Koroljov nevű kráterről az űrexpedíció...","id":"20180427_Talaltak_egy_jeggel_teli_kratert_a_Marson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89404b31-1f39-474f-9694-637ec28ea22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314e3f04-d9d6-4e12-8973-ba31d90f8154","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_Talaltak_egy_jeggel_teli_kratert_a_Marson","timestamp":"2018. április. 27. 18:56","title":"Találtak egy jéggel teli krátert a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]