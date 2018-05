Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"667defa1-85a5-4081-b945-c009496b56d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműen érződik, hogy ezt a kocsit a kütyürajongó vásárlók igényeit szem előtt tartva tervezték.","shortLead":"Egyértelműen érződik, hogy ezt a kocsit a kütyürajongó vásárlók igényeit szem előtt tartva tervezték.","id":"20180504_bmw_x5_kinai_villanyauto_elektromos_auto_suv_divatterepjaro_kijelzo_esernyo_usb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=667defa1-85a5-4081-b945-c009496b56d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fc2e4a-6640-4435-a927-2c7134d51a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_bmw_x5_kinai_villanyauto_elektromos_auto_suv_divatterepjaro_kijelzo_esernyo_usb","timestamp":"2018. május. 04. 11:24","title":"Elképesztő ötletekkel sokkol a BMW X5 méretű legújabb kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0fae8f-f7d4-401c-9cf3-dee54c179aba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia szakemberei több tízezer példán keresztül tanították meg a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan segítse az embert a képek szerkesztésénél. 