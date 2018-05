Bár, mint arról beszámoltunk, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) pert nyert a rendőrséggel szemben a Kossuth tér május 8-i lezárása ügyében, most a Terrorelhárítási Központ döntött úgy, hogy lezárja a területet.

Május 8-án tartja alakuló ülését a parlament, erre a napra pedig több demonstrációt is meghirdettek a térre, köztük egy élőláncot is az országház köré, ami aznap hajnalban egyébként be is fejeződne. Az országgyűlési őrség azonban úgy határozott, hogy már 7-én este kordonokkal zárják le a Kossuth teret, emiatt többen is terveznek kordonbontást.

Az élőláncos tüntetést végül a rendőrség be is tiltotta, amit a TASZ a bíróságon megtámadott, és nyertek is - hiába lesz lezárva a Kossuth tér, a tüntetést a bírósági határozat értelmében meg lehet ott tartani, a rendőrségnek pedig biztosítania kell a tüntetést.

Most azonban újabb fordulatot vett a történet, a lezárósdiba beszállt a Terrorelhárítási Központ (TEK) is, amely még pénteken adott ki egy határozatot arról, hogy május 8-án 0 órától legkésőbb 11-ig "személy- és létesítménybiztonsági intézkedést" rendelnek el nemcsak a Kossuth téren, de nagyjából az összes környező utcában is.

© tek.gov.hu

Az intézkedést azzal indokolják, hogy az "érintett területen védett személy tartózkodik, illetve közlekedik". Az intézkedés ellen jogorvoslatnak helye nincs, vagyis ezt megtámadni sem lehet a bíróságon.

A TEK a szóban forgó területen fokozottan ellenőrizheti az oda belépőket, illetve korlátozhatja is azt, hogy ki lehet a területen, amellett, hogy utakat is lezárhatnak.

Így most végül az a fura helyzet állt elő, hogy hiába van az élőláncosoknak bírósági papírja arról, hogy megtarthatják a tüntetésüket, a TEK elrendelte a lezárást, de a TASZ ügyvédje a Mércének azt mondta, a rendőrségnek a TEK-lezárás mellett is biztosítania kellene a bejelentett demonstrációkat.