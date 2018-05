Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe9831cb-b8ea-4809-af41-d5efd8bc6395","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A résztvevők szerint a művekre is máshogy tekintettek meztelenül. ","shortLead":"A résztvevők szerint a művekre is máshogy tekintettek meztelenül. ","id":"20180506_Pucer_latogatast_szerveztek_egy_parizsi_muzeumba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9831cb-b8ea-4809-af41-d5efd8bc6395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2508e-1ece-44ea-bdb8-378683b49a80","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Pucer_latogatast_szerveztek_egy_parizsi_muzeumba","timestamp":"2018. május. 06. 11:41","title":"Pucér látogatást szerveztek egy párizsi múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","shortLead":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","id":"20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cba6b0-6fa1-4290-b15f-bbcc6e620687","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","timestamp":"2018. május. 06. 16:26","title":"Nem akármi miatt késhetnek másfél órát is a vonatok a Kecskemét-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba797270-d180-464f-8736-19887d5408cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fergusont szombaton megműtötték, jelenleg intenzív osztályon van. ","shortLead":"Fergusont szombaton megműtötték, jelenleg intenzív osztályon van. ","id":"20180506_Legy_eros_Fonok__volt_jatekosai_szoritanak_Alex_Fergusonert_a_Twitteren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba797270-d180-464f-8736-19887d5408cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae264a-76c0-4ea7-a764-84452a6440e6","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Legy_eros_Fonok__volt_jatekosai_szoritanak_Alex_Fergusonert_a_Twitteren","timestamp":"2018. május. 06. 12:53","title":"\"Légy erős, Főnök!\" - volt játékosai szorítanak Alex Fergusonért a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről, hiányzó intézményekről írhatnak levelet lakhelyük önkormányzati képviselőjének.","shortLead":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről...","id":"20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65156d8b-239f-422e-a7ae-ec4598c26f78","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","timestamp":"2018. május. 07. 09:14","title":"Önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432fe60e-ec6e-4e8b-9fab-ddf29e0cbe4f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev eddigi kormányfőt jelölte ismét miniszterelnöknek Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az elnök pár perccel az után lépett újra a nyilvánosság elé, hogy letette újabb államfői esküjét, ami után Medvegyev – a hagyományok szerint – benyújtotta lemondását.","shortLead":"Dmitrij Medvegyev eddigi kormányfőt jelölte ismét miniszterelnöknek Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az elnök pár...","id":"20180507_Ujra_duborog_a_PutyinMedvegyev_tandem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=432fe60e-ec6e-4e8b-9fab-ddf29e0cbe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08904582-4906-4726-82c3-442393f75b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Ujra_duborog_a_PutyinMedvegyev_tandem","timestamp":"2018. május. 07. 14:58","title":"Újra dübörög a Putyin–Medvegyev-tandem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","shortLead":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","id":"20180506_ankara_autok_esozes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc90a80-10f0-4107-bdee-419b95a128a0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_ankara_autok_esozes","timestamp":"2018. május. 06. 10:43","title":"Videó: gyakorlatilag szörföztek az autók Ankara főutcáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065c941-424a-4b1c-bdad-8cc301cff99b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű érettségi szövegértési feladatán meglehetősen nehéz szöveget kaptak a diákok, mutatjuk, hogy kellett megoldani! ","shortLead":"A középszintű érettségi szövegértési feladatán meglehetősen nehéz szöveget kaptak a diákok, mutatjuk, hogy kellett...","id":"20180507_Erettsegi_itt_a_nehez_szovegertesi_feladat_megoldasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c065c941-424a-4b1c-bdad-8cc301cff99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0f9493-8980-4790-9220-5dbbe8b0b03d","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Erettsegi_itt_a_nehez_szovegertesi_feladat_megoldasa","timestamp":"2018. május. 07. 13:03","title":"Itt a középszintű magyarérettségi megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden rákbetegnek fel kellene írni a mozgást, az eltiltásuk a sportolástól ugyanis valójában káros lehet.\r

","shortLead":"Minden rákbetegnek fel kellene írni a mozgást, az eltiltásuk a sportolástól ugyanis valójában káros lehet.\r

","id":"20180507_Ha_tablettaba_lehetne_zarni_oriasi_attores_lenne_a_rakkezelesben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febfbdcd-5d68-4378-a408-7ce2fc286640","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Ha_tablettaba_lehetne_zarni_oriasi_attores_lenne_a_rakkezelesben","timestamp":"2018. május. 07. 11:15","title":"Ha tablettába lehetne zárni, óriási áttörés lenne a rákkezelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]