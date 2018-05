Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","shortLead":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","id":"20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eeee9-73c3-4272-928b-f2efb115f733","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","timestamp":"2018. május. 08. 19:22","title":"Ömlő esőben menekülnek a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből Trump elnök gazdasági embereinek népes küldöttsége, Kína máris az Egyesült Államokba küldi szupersztárját, aki a világ második gazdasági nagyhatalmának pénzügyi stabilitásáért felelős. ","shortLead":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből...","id":"20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e0ab1e-fc8f-4ad8-93c8-cee9e7e5224d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","timestamp":"2018. május. 08. 10:50","title":"Az évszázad bombaüzlete készül, ha sikerül tető alá hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban. A bizonyítványban egyébként nincs különbség, a fogvatartottak is ugyanolyan papírt kapnak, mint bárki más.","shortLead":"Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban...","id":"20180508_A_matekerettsegitol_felnek_legjobban_a_rabok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986ce1b8-60c6-48e8-a23e-ca09bbbd3392","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_matekerettsegitol_felnek_legjobban_a_rabok","timestamp":"2018. május. 08. 06:52","title":"A matekérettségitől félnek legjobban a rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","shortLead":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","id":"20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa171ba-48c5-4c00-b0a9-6ba0c1eee80f","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Két focibajnokság meccseit is Andy Vajna tévéjén lehet majd nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","shortLead":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","id":"20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1f9cd3-3e7e-46b1-9cd1-2645ca075345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","timestamp":"2018. május. 09. 17:32","title":"Hongkonghoz hasonló állam lesz Észak-Írországból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt vegyen a jövőben az Európai Unió.","shortLead":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt...","id":"20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bc5ebd-1963-402e-8156-3c118fef4b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 09. 14:44","title":"Fontos dologról kérdezi a magyarokat is az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","shortLead":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","id":"20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1414f05c-53e8-4d40-96f1-2b30be1bdc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","timestamp":"2018. május. 08. 19:25","title":"Napokon belül szabadulhat a börtönből a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre már csak 2,5 százalékkal növekszik a magyar gazdaság az előrejelzés alapján.","shortLead":"A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre...","id":"20180508_ujabb_piros_pontot_adott_a_moodys_a_magyar_bankrendszernek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77495c9a-34e9-4579-939f-7f4fa3715468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_ujabb_piros_pontot_adott_a_moodys_a_magyar_bankrendszernek","timestamp":"2018. május. 08. 15:52","title":"Újabb piros pontot adott a Moody's a magyar bankrendszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]