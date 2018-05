A hétfői parlamenti bizottsági meghallgatások előtt interjút adott Kásler Miklós Emmi-miniszteri várományos a Mandinernek. Túl sok konkrétummal nem szolgált. Először is a tízparancsolat-gate: korábban azt mondta, a tízparancsolat betartásával elkerülhető a halálos betegségek 70-80 százaléka. "Az józan ésszel is belátható, hogy célszerű a tízparancsolat szerint élni.

Az ellenzéki sajtó heves támadásainak közepette én azt szeretném már végre valakitől hallani, hogy a parancsolatok közül melyik az, amelyik emberellenes?

(...) Ezzel kapcsolatban írhat bármit az ellenzéki sajtó, minőségi jelzőket is ráaggathatnak, de ez ténykérdés."

Balog Zoltánnal ellentétben jónak tartja az Emmi koncepcióját, hogy egy helyen legyenek kezelve az a sok terület "ami az emberrel kapcsolatos, ami az emberi élet minőségét, a családot, az oktatást, nevelést, az emberek egészségügyi állapotát és a különböző képzéseket érinti".

Hogy fogja bírni a sok nagy terület összehangolását, kezelését? Kásler ennél talányosabb választ nem is adhatna: "Én az értékalapú tevékenységeket fogom összehangolni az élet legkülönbözőbb területeiről."

Az orvoselvándorlás szerinte komplex kérdés, annak is köze van hozzá, hogy egy orvosnak milyen a kapcsolata a magyar társadalomhoz, a hazához. "Egy orvosnak is szüksége van a kikapcsolódásra, az olvasásra, az önképzésre és továbbképzésre." És hasolnóan fogalmaz a nővérekről, akinek a következőképpen segítene:

"nővérszállások, nővérlakások biztosításával, vagy egyáltalán az életvitel megkönnyítésével".

Persze a gondok gyökerénél megint az ellenzéki áskálódások vannak: "Összességében, ha Magyarországon az egészségügyi dolgozók tekintetében az állandó támadások helyett a megbecsültség dominálna, ha az ellenzék nem a negatív kivételek kiragadásával foglalkozna, hanem azzal a tisztelettel, ami kijár azoknak, akik az életüket a többi embertársuk gyógyítására, életmentésére áldozzák, akkor ez sokat számítana az országhatárokon innen és túl dolgozó egészségügyi szakemberek számára egyaránt." Az ellenzék nem tiszteli az egészségügyet.

Az oktatásról is mond egy meredeket Kásler:

"én nem csak oktatásban gondolkozom, hanem nevelésben is".

És a tanárok is pihenhessék ki magukat. "A tanároknak is olyan anyagi viszonyok között kell élniük, hogy a munka mellett ki tudjanak kapcsolódni és képezni is tudják magukat."

Ennél egyszerűbb munka nincs is a világon.