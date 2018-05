Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban, a Magyar Vasúttörténeti Parkban, ahol 26 állami vállalat mutatkozik be, és 2200 betölthető állásra várják a jelentkezőket - közölték a szervezők.","shortLead":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban...","id":"20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f235b-18f4-4b7c-a5c4-d26e9d5a88f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","timestamp":"2018. május. 13. 08:35","title":"Állásbörzén próbál munkaerőt vadászni az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483d9e0-7659-441d-993c-74498d5527cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közélettől visszavonult, ma már a munkába temetkező ápolónővel a Népszava készített interjút.","shortLead":"A közélettől visszavonult, ma már a munkába temetkező ápolónővel a Népszava készített interjút.","id":"20180512_Sandor_Maria_Hiaba_a_fejlesztes_az_egeszsegugyben_a_szakma_nem_mukodik_emberek_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e483d9e0-7659-441d-993c-74498d5527cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d4a1d4-13bb-4cf9-bd36-fa22c979167f","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Sandor_Maria_Hiaba_a_fejlesztes_az_egeszsegugyben_a_szakma_nem_mukodik_emberek_nelkul","timestamp":"2018. május. 12. 13:05","title":"Sándor Mária: Hiába a fejlesztés az egészségügyben, a szakma nem működik emberek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6233d0fa-b973-4c4c-8e0d-2f499d168721","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És akkor ez is megvolt. Holnapután elfelejtjük.



","shortLead":"És akkor ez is megvolt. Holnapután elfelejtjük.



","id":"20180513_Csak_egy_vizio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6233d0fa-b973-4c4c-8e0d-2f499d168721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff5c6da-b3ec-49de-88b6-f0852ab08e0b","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Csak_egy_vizio","timestamp":"2018. május. 13. 00:54","title":"Csak egy vízió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szombaton tartja kongresszusát a Jobbik, Vona Gábor háttérbe húzódása után teljes tisztújítás jön.","shortLead":"Szombaton tartja kongresszusát a Jobbik, Vona Gábor háttérbe húzódása után teljes tisztújítás jön.","id":"20180512_Jobbik_Vona_orokseget_kell_tovabbvinni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e89a183-6303-46db-bbf2-41d2c9380e86","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Jobbik_Vona_orokseget_kell_tovabbvinni","timestamp":"2018. május. 12. 10:47","title":"Jobbik: Vona örökségét kell továbbvinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa1a3e4-a290-47c3-8ea9-16d9d4f4f224","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vagyonrekordot döntöttek a brit gazdagok leggazdagabbjai az elmúlt évben.\r

","shortLead":"Vagyonrekordot döntöttek a brit gazdagok leggazdagabbjai az elmúlt évben.\r

","id":"20180513_brit_szupergazdagok_the_sunday_times","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa1a3e4-a290-47c3-8ea9-16d9d4f4f224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d62cea-8e0f-4e6c-aec6-6f31d8c68096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_brit_szupergazdagok_the_sunday_times","timestamp":"2018. május. 13. 11:05","title":"A királynő a kanyarban sincs az igazi brit szupergazdagokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","shortLead":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","id":"20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52012892-ba53-4a54-87c4-0ac3dcdbcf28","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","timestamp":"2018. május. 13. 08:24","title":"Rengett a föld Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196c12d2-ee5d-4bdd-a550-629dc498b328","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","timestamp":"2018. május. 12. 20:01","title":"Íme a lottószámok, a 4-es is milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b7651e-f1e6-4a43-9327-6962e6e49f24","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Egy_otodik_helye_es_egy_leggyorsabb_kore_mar_van_Michelisz_Norbertnek_a_Nurburgringen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b7651e-f1e6-4a43-9327-6962e6e49f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48364f18-87f1-45ad-9818-9d2a1540a835","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Egy_otodik_helye_es_egy_leggyorsabb_kore_mar_van_Michelisz_Norbertnek_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. május. 12. 12:26","title":"Egy ötödik helye és egy leggyorsabb köre már van Michelisz Norbertnek a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]