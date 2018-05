Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24313c38-7fe5-42f6-8366-33a4c65fcd70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akárcsak tavaly, idén is a Győri Audi ETO KC és a Vardar Szkopje mérkőzött a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében. A győriek klasszisuk, Görbicz Anita születésnapján nyerték meg a negyedik BL-trófeájukat. Ráadásul történelmet írtak: amióta négyes döntőben dől el a BL-győzelem sorsa, még senkinek nem sikerült a címvédés.","shortLead":"Akárcsak tavaly, idén is a Győri Audi ETO KC és a Vardar Szkopje mérkőzött a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében...","id":"20180513_gyor_szkopje_noi_kezilabda_bl_donto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24313c38-7fe5-42f6-8366-33a4c65fcd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1172ea7f-08bf-4b78-abb8-454d48ec713b","keywords":null,"link":"/sport/20180513_gyor_szkopje_noi_kezilabda_bl_donto","timestamp":"2018. május. 13. 18:05","title":"Hosszabbításban harcolta ki a címvédést a győri kézisek a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","shortLead":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","id":"20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a1e390-cebd-4349-b981-04e4cf28dd1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","timestamp":"2018. május. 14. 08:21","title":"Csinált egy új videót a Tesla – ön is észrevette benne az elrejtett apróságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt viszont nem engedte, hogy Parragh László kamarai elnököt hibáztassák.","shortLead":"Azt viszont nem engedte, hogy Parragh László kamarai elnököt hibáztassák.","id":"20180514_Palkovics_elismert_egy_kormanyzati_hibat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8e7dee-03a9-4e53-8914-7e427fb4abea","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Palkovics_elismert_egy_kormanyzati_hibat","timestamp":"2018. május. 14. 18:45","title":"Palkovics elismert egy kormányzati hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3523bc33-1eb6-4a55-9ccd-fb60844e3efa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk olyasmit látott a hétvégén, amit csak nehezen lehet elképzelni.","shortLead":"Olvasónk olyasmit látott a hétvégén, amit csak nehezen lehet elképzelni.","id":"20180515_nap_kepe_hoverboard_talicska","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3523bc33-1eb6-4a55-9ccd-fb60844e3efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a79801-46f3-4f4d-b12f-03c8119613f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_nap_kepe_hoverboard_talicska","timestamp":"2018. május. 15. 04:01","title":"A nap képe: A magyar vidék 100 éve nem látott ekkora innovációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a közelmúltban UHT tejet vett, és az szivárog vagy sérült a csomagolása, ne fogyasszon a tejből, hanem azonnal vigye vissza az üzletbe. A rendőrség zsarolás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a közelmúltban UHT tejet vett, és az szivárog vagy sérült a csomagolása, ne...","id":"20180513_Nyomoznak_az_UHT_tejek_feltetelezett_szennyezesevel_kapcsolatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd78c2-ce08-47a1-9317-b3af1ced45f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Nyomoznak_az_UHT_tejek_feltetelezett_szennyezesevel_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 13. 19:31","title":"Zsarolás miatt nyomoznak az UHT tejek szennyezése ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7dcd44-5964-46da-bfec-c37ab2bcd0ac","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A mindennapi stressz kezelésének nagy része az egyéni személyiségtípusunkon múlik, vagyis sokat elárul rólunk az, ahogyan a stresszt kezeljük. Megoldási módjaink igencsak eltérhetnek másokétól; ami minket nyomaszt, lehet, hogy másnak meg sem kottyan, és fordítva.","shortLead":"A mindennapi stressz kezelésének nagy része az egyéni személyiségtípusunkon múlik, vagyis sokat elárul rólunk az...","id":"20180514_Milyen_stresszkezelo_tipus_vagy_","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7dcd44-5964-46da-bfec-c37ab2bcd0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde6a54c-0c01-4885-afc0-26c57b0cbefd","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180514_Milyen_stresszkezelo_tipus_vagy_","timestamp":"2018. május. 14. 09:15","title":"Milyen stresszkezelő típus vagy? A válasz segíthet az állásinterjú során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"5d7f4fe4-ce4b-4229-b078-83231fc0271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orendi Mihály távozását a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség vezetői előtt jelentette be.","shortLead":"Orendi Mihály távozását a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség vezetői előtt jelentette be.","id":"20180514_Varatlanul_lemondott_Kosa_bizalmasa_a_csengeri_euromilliardos_uzlettarsa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7f4fe4-ce4b-4229-b078-83231fc0271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac399512-f373-4ee0-b8cc-c2434bd58573","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Varatlanul_lemondott_Kosa_bizalmasa_a_csengeri_euromilliardos_uzlettarsa","timestamp":"2018. május. 14. 18:14","title":"Váratlanul lemondott Kósa bizalmasa, a csengeri eurómilliárdos üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult az Alkotmánybírósághoz egy fővárosi másodfokú bírói tanács a hvg.hu értesülése szerint. A Handó Tünde által alkalmazott trükknek komoly következménye van: ezzel ugyanis utasítási jogra tett szert ítélkező bírók felett. Ez pedig törvénytelen.","shortLead":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult...","id":"20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550339a4-e6ae-46b5-a3d4-31e629d5fea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","timestamp":"2018. május. 15. 06:30","title":"Az Alkotmánybíróságtól kérik, hogy vessen véget Handó Tünde önkényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]