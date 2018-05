Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Megint nő a benzin ára, és nem is kevéssel. ","shortLead":"Megint nő a benzin ára, és nem is kevéssel. ","id":"20180515_Ha_meg_nem_tankolt_ma_feltetlenul_tegye_meg_szerdatol_ujabb_emeles_jon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d48c91-e23c-4196-b3f4-99eb214d7222","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180515_Ha_meg_nem_tankolt_ma_feltetlenul_tegye_meg_szerdatol_ujabb_emeles_jon","timestamp":"2018. május. 15. 16:38","title":"Ha még nem tankolt, ma feltétlenül tegye meg, szerdától újabb emelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MT Zrt.","category":"vilag","description":"Észak-Korea Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-ére Szingapúrba kitűzött csúcstalálkozójának lemondásával fenyegetett a jelenleg zajló amerikai-dél-koreai hadgyakorlat miatt - jelentette a KCNA észak-koreai hírügynökség helyi idő szerint szerda hajnalban. \r

","shortLead":"Észak-Korea Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-ére Szingapúrba kitűzött...","id":"20180515_Kim_Dzsong_Un_beinthet_Trumpnak_egy_hadgyakorlat_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4698c9-25d4-4048-9ca1-b9356dc988bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Kim_Dzsong_Un_beinthet_Trumpnak_egy_hadgyakorlat_miatt","timestamp":"2018. május. 15. 22:23","title":"Kim Dzsong Un beinthet Trumpnak egy hadgyakorlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","shortLead":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","id":"20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c194bd-fe92-4bb2-a92f-f7ca431dfe7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","timestamp":"2018. május. 15. 06:48","title":"Videó: Kigyulladt az óriás sárkány a floridai Disney World parádéján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette az eseményeket.","shortLead":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette...","id":"20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0a3a49-ea14-4549-ab69-724d11e380a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","timestamp":"2018. május. 14. 19:00","title":"Videó: kigyulladt egy iPhone Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","shortLead":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","id":"20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0d8049-36cb-482f-aa06-4780efd06aae","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","timestamp":"2018. május. 14. 18:01","title":"Kovács Zoltánnal elégedett a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy tavalyi baleset miatt kell most felelnie egy fafeldolgozó két vezető beosztású dolgozójának Szolnokon. Akár felfüggesztett börtönt is kaphatnak.","shortLead":"Egy tavalyi baleset miatt kell most felelnie egy fafeldolgozó két vezető beosztású dolgozójának Szolnokon. Akár...","id":"20180514_Hagytak_hogy_bedaralja_a_gep_a_munkast_mehetnek_a_birosagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d42a4d-455f-4bd5-b038-bf4349efb51c","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Hagytak_hogy_bedaralja_a_gep_a_munkast_mehetnek_a_birosagra","timestamp":"2018. május. 14. 14:12","title":"Hagyták, hogy bedarálja a gép a munkást, mehetnek a bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78153781-4c91-4130-8e49-a2d22ebc99f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","timestamp":"2018. május. 15. 14:41","title":"Reszkessetek, közpénzbubusok, itt az Átlátszó közpénzkutató csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánék most a gyerekvállalás ügyében fognak kíváncsiskodni. ","shortLead":"Orbánék most a gyerekvállalás ügyében fognak kíváncsiskodni. ","id":"20180514_jon_az_ujabb_nemzeti_konzultacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92923b40-7835-42b8-93dc-600a976d97f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_jon_az_ujabb_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. május. 14. 14:39","title":"Jön az újabb nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]