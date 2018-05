Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Újabb állami megbízásokat nyert el Szíjj László cége. Nem csak Kongóban, itthon is arat a Duna Aszfalt 2018. május. 16. 17:18 Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel. Újabb ügyben citálja Magyarországot bíróság elé az Európai Bizottság 2018. május. 17. 12:35 Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget. Imádja az internet Marcelo fiát, aki simán elfejelget a Real-játékosokkal az öltözőben 2018. május. 16. 11:13 Rendőröket hívtak vissza a szerb-magyar határról a migrációs válság enyhülése miatt. Annyira kevés a menekült, hogy visszarendelték a rendőröket a határról 2018. május. 16. 16:30 Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis (AFP) felbukkanása miatt ne hozzon be élősertést a szomszédos országból – mondta Tomislav Tolusic horvát mezőgazdasági miniszter csütörtökön Zágrábban. Horvát mezőgazdasági miniszter: Senki ne hozzon sertést Magyarországról 2018. május. 17. 17:31 A királyi esküvő után nem csak az egész élete, a vezetékneve is megváltozik. Ez lesz Meghan Markle neve az esküvő után 2018. május. 17. 16:08 Egy sima lángosért 500 forintot is elkérhetnek, a pluszfeltét pedig további 200-300 forintot is jelenthet. 700-800 forintot is elkérhetnek egy lángosért idén a Balatonon 2018. május. 16. 06:02 Most már biztos, hogy Meghan Markle édesapja nem lesz ott a lánya esküvőjén. A mennyasszony néhány zűrös nap után végre közleményt adott ki. Esküvőre készül, mégis szomorú 2018. május. 17. 15:13