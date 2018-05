A Jobbik elnöksége visszaüt: Nincs létjogosultsága Toroczkai platformjának

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","shortLead":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","id":"20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6ab6be-f389-4d58-b85e-5adb45ab9efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","timestamp":"2018. május. 20. 15:25","title":"Paintball puskával lőtte valaki az autósokat a Ferihegyi úti gyaloghídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","shortLead":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","id":"20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199a6f59-a502-480c-9542-f3d714413f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","timestamp":"2018. május. 22. 06:49","title":"Egyáltalán nem biztonságos Trump két mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be82efff-624c-4302-8374-6f342e1476e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűségével üt igazán nagyot az a kanadai kampányfilm, amit a napokban mutatott be a helyi biztosítási társaság.","shortLead":"Egyszerűségével üt igazán nagyot az a kanadai kampányfilm, amit a napokban mutatott be a helyi biztosítási társaság.","id":"20180522_teherauto_kamion_szemelyauto_fekezes_video_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be82efff-624c-4302-8374-6f342e1476e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673d1d5b-a814-420a-9285-926579e80720","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_teherauto_kamion_szemelyauto_fekezes_video_baleset","timestamp":"2018. május. 22. 04:01","title":"A nap videója: Ezért ne fékezzen be senki egy kamion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a4e23c-b020-4833-b6c5-c2cfa0271a01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia szövetségi kapitány szerint nem csapata a vb esélyese. ","shortLead":"A francia szövetségi kapitány szerint nem csapata a vb esélyese. ","id":"20180522_Deschamps_szerint_a_franciaknak_nincs_eselye_megnyerni_a_focivebet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a4e23c-b020-4833-b6c5-c2cfa0271a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd8ecf6-b4a6-4c8b-80ee-e6d1e0c82c42","keywords":null,"link":"/sport/20180522_Deschamps_szerint_a_franciaknak_nincs_eselye_megnyerni_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 22. 12:46","title":"Deschamps szerint a franciáknak nincs esélyük megnyerni a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c14016-9267-49bb-acb0-92a6afc4f2ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180522_Ujabb_kutyahorror_csomagtartoba_preselve_csempesztek_31_kolykot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c14016-9267-49bb-acb0-92a6afc4f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9c774a-857c-4e26-8375-28e1efa9a7e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Ujabb_kutyahorror_csomagtartoba_preselve_csempesztek_31_kolykot","timestamp":"2018. május. 22. 13:06","title":"Újabb kutyahorror: csomagtartóba préselve csempésztek 31 kölyköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott néhány részlet a szombat esti zárt körű esküvői partiról.","shortLead":"Kiszivárgott néhány részlet a szombat esti zárt körű esküvői partiról.","id":"20180520_Tokeletes_dalt_valasztott_az_elso_tanchoz_a_hercegi_par","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251c5210-9f92-4eca-b999-dab8633d16ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Tokeletes_dalt_valasztott_az_elso_tanchoz_a_hercegi_par","timestamp":"2018. május. 20. 18:00","title":"Tökéletes dalt választott az első tánchoz a hercegi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de egy elemi hiba folytán az adatokat bárki számára elérhetővé is tette.","shortLead":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de...","id":"20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7b82c6-a6d9-4d1f-90af-15e1c0d3b564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","timestamp":"2018. május. 21. 13:03","title":"Egy csúnya számítógépes hiba véletlenül feltárta, hol tartózkodnak éppen az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","shortLead":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","id":"20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642f75-ca10-43ef-9494-874d8cf96193","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","timestamp":"2018. május. 21. 12:05","title":"Palackpostával döntenék meg Kim Dzsong Un hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]