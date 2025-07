Karafiáth Orsolya: Pontosan milyen fiatalokra gondol a kedves Lázár?

A parton egy teljesen spontán létrejött művészeti akció eredményeképp került a hatalmas installáció. Az egyik kartonon előbb a kérdés: „Hogy megyünk a 2026-os Bánkitóra?”, majd alatta a zebra válasza: „Gondolom, nem gyalog.” Másik, kissé szerényebb transzparensen csak az árva mondat: „Hála a rendszernek, Bánkon sem lesz több belpesti migráns.” És tovább is van, mondom még: „Hát az én szuverenitásommal mi lesz?”

Bánk’s not dead. Közben meg de, vége, ennek is vége, ez volt az utolsó Bánkitó, a legkisebb és legédesebb fesztivál. A nagyszínpad utolsó meghajlása Sisié volt, és bár nem műfajom, a gesztusai (az Elefánt felé az, hogy a beteg énekest, aki helyett beugrottak, egy feldolgozással idézte közénk, vagy ahogy kiszúrta az elájult rajongót), valamint következetes kormánykritikus attitűdje megemeli számomra is a koncertjét, és méltóságot ad a búcsú pillanatának.