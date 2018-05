Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési választások előtt megtartották volna az átadó ünnepséget – értesült a Magyar Narancs.","shortLead":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési...","id":"20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b8b-c407-41d3-b851-6800480f41f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","timestamp":"2018. május. 22. 11:57","title":"Tarlósra rácsukják az ajtót: az önkormányzati voksolásra sem lesz kész a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea496fd-70c6-4d4b-8078-557d86f4f1a3","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Bár a gazdasági élet egyre több területén alkalmaznak már robotokat, hogy megkönnyítsék a munkafolyamatokat, számos tevékenységet teljes mértékben soha nem válthatnak ki a mesterséges intelligencia teremtményei. Ilyen a vállalati belső ellenőrzés, amelynél mindig is szükség lesz emberekre. Például azért, hogy megalkossák azokat a szabályokat, amelyek alapján a robotok ellenőrzik a munkafolyamatokat, és észrevesznek minden kihágást, szabálysértést, anomáliát.","shortLead":"Bár a gazdasági élet egyre több területén alkalmaznak már robotokat, hogy megkönnyítsék a munkafolyamatokat, számos...","id":"adozona_20180516_Nem_kell_felniuk_a_vallalatoknak_a_robotoktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ea496fd-70c6-4d4b-8078-557d86f4f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1202240c-63c5-4e06-bb0e-8a5a5ca89107","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180516_Nem_kell_felniuk_a_vallalatoknak_a_robotoktol","timestamp":"2018. május. 22. 07:00","title":"Nem kell félniük a vállalatoknak a robotoktól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest felé félpályán halad a forgalom.","shortLead":"Budapest felé félpályán halad a forgalom.","id":"20180521_Autoszalito_treler_karambolozott_az_M3ason","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe41dffa-1f45-4502-a19e-cfaada63fe23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Autoszalito_treler_karambolozott_az_M3ason","timestamp":"2018. május. 21. 18:01","title":"Autószállító tréler karambolozott az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé szeretnének tenni.","shortLead":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé...","id":"20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c3ed55-7fad-4a59-acea-814ba8202491","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","timestamp":"2018. május. 22. 17:01","title":"Háromszáz dolgozó hiányzik a postától, bruttó 250 ezres bérrel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","shortLead":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","id":"20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c9d783-acaf-45f1-918b-3c09583c3d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","timestamp":"2018. május. 22. 09:10","title":"A gyerekek közel fele már hároméves kora előtt rendszeresen használ okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c0216-e409-45b7-9f19-ccfcf65451a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Belaz legendásan óriási munkagépeket készít, ha ezekkel koccannak, abba beleremeg a környék.","shortLead":"A Belaz legendásan óriási munkagépeket készít, ha ezekkel koccannak, abba beleremeg a környék.","id":"20180522_belaz_tanker_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96c0216-e409-45b7-9f19-ccfcf65451a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c9fb9-0405-4162-a6d2-8d13b8044ed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_belaz_tanker_baleset","timestamp":"2018. május. 22. 14:17","title":"Fotó: az sem mindennapi, amikor egy tartálykocsi a kisautó egy balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19993a9a-fe47-45af-a12a-4f157f6642d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre tesztüzemről van szó.","shortLead":"Egyelőre tesztüzemről van szó.","id":"20180523_Nemsokara_Budapesten_is_lehet_biciklivel_metrozni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19993a9a-fe47-45af-a12a-4f157f6642d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59826269-3ccc-4be9-91d3-e027eff35e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nemsokara_Budapesten_is_lehet_biciklivel_metrozni","timestamp":"2018. május. 23. 06:18","title":"Nemsokára Budapesten is lehet biciklivel metrózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]