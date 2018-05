Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás és Sztarenki Dóra főszereplésével készült 1945.



","shortLead":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó...","id":"20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62928dfa-a177-40b0-b43a-74842c0877c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","timestamp":"2018. május. 24. 14:48","title":"Az HBO is bemutatja az 1945-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés. ","shortLead":"Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés. ","id":"20180525_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_viahrok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb6d483-fb5e-4d21-beda-f0061c9e9258","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_viahrok_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 07:19","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","shortLead":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","id":"20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c2b416-105d-4d2f-acc5-49910b59d564","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","timestamp":"2018. május. 24. 14:18","title":"Fél éve eltűnt hegymászó holttestét találták meg Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb57523-538c-4c6e-9637-87aa8a95253c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180524_zivatarokbol_ma_sem_lesz_hiany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb57523-538c-4c6e-9637-87aa8a95253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0db374f-d075-4991-a93b-2763903eb0ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_zivatarokbol_ma_sem_lesz_hiany","timestamp":"2018. május. 24. 05:07","title":"Zivatarokból ma sem lesz hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2547d3-331a-4062-bffd-b19c534813d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha pár napon belül nem választanak új nevet, a bíró dönt helyettük.","shortLead":"Ha pár napon belül nem választanak új nevet, a bíró dönt helyettük.","id":"20180524_A_birosag_szerint_nem_lehet_Kek_az_olasz_szulok_lanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2547d3-331a-4062-bffd-b19c534813d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ef770-2fa4-4498-bb34-594cee0cdfb1","keywords":null,"link":"/elet/20180524_A_birosag_szerint_nem_lehet_Kek_az_olasz_szulok_lanya","timestamp":"2018. május. 24. 17:22","title":"A bíróság szerint nem lehet Kék az olasz szülők lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d","c_author":"Csatlós Hanna (Velence)","category":"kultura","description":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük a szelfiket, ráadásul a kiállítók külön kérik is erre a látogatókat. A helyszínen néztük meg a magyar kiállítást.","shortLead":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük...","id":"20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103954a6-27ad-4a24-a0af-7a97813baf1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Magyaroknak köszönhetően most nem ciki Velencében szelfizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d60be9-80ff-4dc8-81fb-badba5e9a08c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hűtési távvezetéken keresztül alacsony hőmérsékletű hűtővízzel látnák el az épületeket.","shortLead":"Hűtési távvezetéken keresztül alacsony hőmérsékletű hűtővízzel látnák el az épületeket.","id":"20180525_A_mujegpalya_rendszerevel_hutenek_a_Liget_Projekt_epuleteit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d60be9-80ff-4dc8-81fb-badba5e9a08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cb326f-e727-4ebf-83a6-32b13ec52cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_A_mujegpalya_rendszerevel_hutenek_a_Liget_Projekt_epuleteit","timestamp":"2018. május. 25. 10:34","title":"A műjégpálya rendszerével hűtenék a Liget Projekt épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megyénként és városonként hatalmas a szórás: van, ahol az ingatlan vételárának akár 60 százalékát is fedezi, másutt ugyanez az összeg legfeljebb a foglalóra elég. ","shortLead":"Megyénként és városonként hatalmas a szórás: van, ahol az ingatlan vételárának akár 60 százalékát is fedezi, másutt...","id":"20180524_Mire_es_hol_eleg_a_csok_Nem_tud_mit_kezdnei_a_rendszer_a_regionalis_kulonbsegekkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d18df16-d23c-4df8-8876-ff2d3d6835a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Mire_es_hol_eleg_a_csok_Nem_tud_mit_kezdnei_a_rendszer_a_regionalis_kulonbsegekkel","timestamp":"2018. május. 24. 11:18","title":"Mire (és hol) elég a csok? Nem tud mit kezdeni a rendszer a regionális különbségekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]