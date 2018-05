Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt nyomozói csak órákkal a járási rendőrség után érkeztek a helyszínre, pedig azonnal oda kellett volna menniük, és a holttesteket nem vizsgálta meg a helyszínen törvényszéki orvos szakértő. Az ügyben nyomozó különleges ügyész hivatalától is azt közölték, hogy a tetthelyen több hibát elkövettek a hatóságok.","shortLead":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt...","id":"20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94b5fca-5ac7-4ae6-86ea-7549b5b1c34e","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","timestamp":"2018. május. 25. 18:11","title":"Meggyilkolt szlovák újságíró: a család ügyvédje szerint a rendőrség hibázott a helyszíneléskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc945063-c3d3-431e-8708-99059e3b2d39","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar kormány sok fontos ügyben blokkolja az unió egységes fellépését, láthatóan arra játszva, hogy a migráció témáján lovagolva ő legyen a \"nemzetállamok Európája\" koncepció zászlóvivője.","shortLead":"A magyar kormány sok fontos ügyben blokkolja az unió egységes fellépését, láthatóan arra játszva, hogy a migráció...","id":"201821__magyar_kulpolitika__migracio__europai_egyseg__hol_azafal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc945063-c3d3-431e-8708-99059e3b2d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35723749-a389-48bf-a03f-963dd88fc582","keywords":null,"link":"/itthon/201821__magyar_kulpolitika__migracio__europai_egyseg__hol_azafal","timestamp":"2018. május. 26. 08:15","title":"Hol az a fal? Orbán Viktor az Unió és a Néppárt tűrőképességét feszegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal az elmúlt fél évszázadra is egy kicsit másképp emlékeznénk. ","shortLead":"Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal...","id":"20180527_Egy_eletmu_mint_olyan__70_eves_Presser_Gabor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21c317-416d-4dc0-928a-5aff28ac9e75","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_eletmu_mint_olyan__70_eves_Presser_Gabor","timestamp":"2018. május. 27. 07:15","title":"Egy életmű mint olyan - 70 éves Presser Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","shortLead":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","id":"20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1699460-cc4c-460b-9250-db614fa6682f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","timestamp":"2018. május. 26. 16:46","title":"Meglepetés nélkül zajlott az LMP társelnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. ","shortLead":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei...","id":"20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ff79e-f12f-437f-b032-296451f5e9f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","timestamp":"2018. május. 26. 14:29","title":"Saját lánya ölette meg az idős házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904885c3-6803-4675-84fc-ad83c3049015","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A thai főváros egyik rendőrségi vezetője tájékoztatta a sajtót: a híres Wat Saket templom főpapja komoly gyanúba keveredett. Tíz, érdekes módon a saját nevét viselő bankszámlán összesen 130 millió bahtot, vagyis kb. 3,4 millió eurót találtak. ","shortLead":"A thai főváros egyik rendőrségi vezetője tájékoztatta a sajtót: a híres Wat Saket templom főpapja komoly gyanúba...","id":"20180525_Kisertes_Lelepett_az_adomanyokkal_a_bangkoki_buddhista_templom_fonoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=904885c3-6803-4675-84fc-ad83c3049015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b93800c-4c1a-41ff-86cd-1a93f7986b0a","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Kisertes_Lelepett_az_adomanyokkal_a_bangkoki_buddhista_templom_fonoke","timestamp":"2018. május. 25. 15:32","title":"Kísértés? Lelépett az adományokat saját számláira utaló buddhista templomfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5022e-e1d9-4d7d-8e50-322dbb74464b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több déli járásra első- és másodfokú riasztás érvényes felhőszakadás illetve heves zivatar miatt. Éjjel a Duna-Tisza közén a legvalószínűbb zivatar kialakulása, szombaton pedig ismét az ország középső valamint keleti részén.","shortLead":"Több déli járásra első- és másodfokú riasztás érvényes felhőszakadás illetve heves zivatar miatt. Éjjel a Duna-Tisza...","id":"20180525_riasztas_viharos_pentek_este_varhato_delen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a5022e-e1d9-4d7d-8e50-322dbb74464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c2b483-f0f6-4aac-8feb-571aa2c5f1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_riasztas_viharos_pentek_este_varhato_delen","timestamp":"2018. május. 25. 18:06","title":"Riasztás: viharos péntek este várható délen – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","shortLead":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","id":"20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ea1a5-5ea8-4750-8e05-c7eb750b1c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","timestamp":"2018. május. 25. 13:52","title":"Jó napot, Magyarország: egy euró 320 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]