[{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65235dc5-5bbf-42bb-80ba-f170400f3bba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","timestamp":"2018. május. 28. 05:13","title":"Hétfőn is folytatódik a nyáriasan meleg, fülledt idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2aaabbe-d37c-474b-8091-522d5c3c0955","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 93 éves volt elnök kimerültnek érezte magát. ","shortLead":"A 93 éves volt elnök kimerültnek érezte magát. ","id":"20180528_Korhzba_kerult_idosebb_George_Bush","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2aaabbe-d37c-474b-8091-522d5c3c0955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758be143-f970-4463-8d9f-be2c494eb632","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Korhzba_kerult_idosebb_George_Bush","timestamp":"2018. május. 28. 05:28","title":"Kórházba került idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e7ffd-b92e-43ae-b7e6-6a1227407714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-koreai BTS harmadik, koreai nyelvű lemezéből már a megjelenés első hetében több mint egymillió példány fogyott el.","shortLead":"A dél-koreai BTS harmadik, koreai nyelvű lemezéből már a megjelenés első hetében több mint egymillió példány fogyott el.","id":"20180528_attorte_a_falat_egy_delkoreai_fiubanda_12_eve_nem_tortent_ilyen_a_billboardnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e7ffd-b92e-43ae-b7e6-6a1227407714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c8d4f-5508-4fd9-882e-190f3f52fc5d","keywords":null,"link":"/elet/20180528_attorte_a_falat_egy_delkoreai_fiubanda_12_eve_nem_tortent_ilyen_a_billboardnal","timestamp":"2018. május. 28. 11:04","title":"Áttörte a falat egy dél-koreai fiúbanda, 12 éve nem történt ilyen a Billboardnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734efadb-a942-430c-a474-8dd45160cc29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Telt házas lesz az Iron Maiden-koncert. ","shortLead":"Telt házas lesz az Iron Maiden-koncert. ","id":"20180528_Minden_napijegy_elkelt_a_VOLT_csutortoki_napjara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734efadb-a942-430c-a474-8dd45160cc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb47f7-e65c-4172-a1e3-4bfa59c9eea7","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Minden_napijegy_elkelt_a_VOLT_csutortoki_napjara","timestamp":"2018. május. 28. 14:59","title":"Minden napijegy elkelt a VOLT csütörtöki napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93816e60-acd6-4e0b-adf5-ad2cc05cd3f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi férfi salakpályás tenisztorna szombati döntőjében legyőzte a német Peter Gojowczykot.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású...","id":"20180526_Fucsovics_tornat_nyert_ilyet_36_eve_nem_tudott_magyar_teniszezo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93816e60-acd6-4e0b-adf5-ad2cc05cd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa044112-63fe-49f2-ad15-8e913a8688d6","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Fucsovics_tornat_nyert_ilyet_36_eve_nem_tudott_magyar_teniszezo","timestamp":"2018. május. 26. 17:13","title":"Fucsovics tornát nyert, ilyet 36 éve nem tudott magyar teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A guamiakat arra utasították, hogy maradjanak otthon, mert a hamuval teli levegő légzőszervi megbetegedéseket okozhat, és a látási viszonyok is rosszak.","shortLead":"A guamiakat arra utasították, hogy maradjanak otthon, mert a hamuval teli levegő légzőszervi megbetegedéseket okozhat...","id":"20180528_tobb_mint_3000_kilometerre_is_elert_a_hamu_olyan_durva_a_hawaii_vulkankitores","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b486bd-c08d-4fb5-a6ad-4c97eb6381fc","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_tobb_mint_3000_kilometerre_is_elert_a_hamu_olyan_durva_a_hawaii_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 28. 07:50","title":"Több mint 3000 kilométerre is elért a hamu, olyan durva a hawaii vulkánkitörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Groupama Arénában történt a baleset, a kisgyerek az apjától kapott egy hanggránátot, amely a kezében felrobbant. A gyerek súlyosan megsérült, az apa ellen a rendőrség eljárást indított. Vélhetően erről az esetről került elő egy felvétel.","shortLead":"A Groupama Arénában történt a baleset, a kisgyerek az apjától kapott egy hanggránátot, amely a kezében felrobbant...","id":"20180528_fradi_meccs_gyerek_hanggranat_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c34ca85-940a-4384-a2f3-6f48772669d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_fradi_meccs_gyerek_hanggranat_video","timestamp":"2018. május. 28. 14:20","title":"Előkerült egy videó a pillanatról, mikor egy gyerek kezében felrobbant a hanggránát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke – értesült a hvg.hu. Történt mindez öt évvel azután, hogy a mások írásait sajátjaként jegyző Polgárné távozott a bíróságról. ","shortLead":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal...","id":"20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2cc69-2752-4f8d-950f-42c5d688b8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","timestamp":"2018. május. 28. 11:14","title":"A Coelhót plagizáló bírónő lett a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]