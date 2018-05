Az ügyészség a Gyurcsány-kormány idején történtek miatt 2011-ben kémkedés és más bűncselekmények miatt vádat emelt Szilvásy György volt titkosszolgálati miniszter, Galambos Lajos és Laborcz Sándor, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) egykori főigazgatói és egy magánszemély, P. László cégvezető ellen.

Tavaly ősszel a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen felmentette a vádlottakat, ez ellen nyújtott be az ügyészség felülvizsgálati indítványt.

A tanácsvezető bíró csaknem egyórás, nyilvános indoklásban fejtette ki érveit az államtitok miatt zárt ajtók mögött zajló perben. Azt mondta, az NBH-nál "idegen" állampolgárok bevonásával folytatott poligráfos vizsgálatokkal kapcsolatban Galambos Lajos "sok szabályt sértett", ám nem bizonyítható a kémkedéshez szükséges szándékosság.

Nagy volt a titkolózás

Az ügy még 2007-re nyúlik vissza, akkor Galambos Lajos állítólagos bolgár szakembereket hívott az NBH-ba, hogy végezzenek hazugságvizsgálatot több, általa megbízhatatlannak tartott középvezetőn. A bolgárok – akiket a P. László vezette biztonsági cég közvetített – valójában oroszok voltak, és sajtóhírek szerint a polgári elhárítás szerverére is rákapcsolódhattak, így akár államtitkokhoz is hozzájuthattak. Galambost a beosztottjai állítólag figyelmeztették arra, hogy a bolgárok nem is bolgárok, ő azonban ezt figyelmen kívül hagyhatta.

© MTI / Illyés Tibor

A vád szerint Szilvásy György miniszterként értesült Galambos Lajos tettéről, de elmulasztotta megtenni a feljelentést, Laborc Sándor pedig nem intézkedett, amikor szembesült elődje tettével.

A vádlottak tagadták a bűncselekmény elkövetését.

Szilvásyékat első fokon tavaly ősszel mentette fel a Kaposvári Törvényszék egy új eljárásban, miután a Fővárosi Ítélőtábla 2015-ben eljárási hibák miatt hatályon kívül helyezte a Debreceni Törvényszéknek az ügyben 2013-ban hozott ítéletét, amelyben börtönre ítélték Galambos Lajost, Szilvásy Györgyöt és Laborc Sándort is, míg az orosz hátterű biztonságtechnikai cég tulajdonosát, P. Lászlót felmentették. Az ügyészség azonban fellebbezett az elsőfokú kaposvári felmentő ítélet ellen is.

DK: Ez volt az utolsó szög az “elszámoltatás” koporsójában

A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció közleményben reagált a bíróság döntésére, a párt szerint ez egy koncepciós eljárás volt. A DK szerint "ez már a sokadik eset, amikor a fideszes legfőbb ügyészség vádjai nem állnak meg a bíróságok előtt", véleményük szerint ez volt az utolsó szög az "elszámoltatás koporsójában".