Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3712b4ec-b121-4d70-a772-cc08055bbb10","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az ausztrál popsztárt a nyolcvanas évek végén ismerte meg a világ, és az elmúlt 30 évben végig sikeres és fontos szereplő tudott maradni, ráadásul többnyire nem csak fülbemászó, hanem élvezetes popzenével. 5 dalt választottunk ki a gazdag Kylie-diszkográfiából.","shortLead":"Az ausztrál popsztárt a nyolcvanas évek végén ismerte meg a világ, és az elmúlt 30 évben végig sikeres és fontos...","id":"20180528_Kylie_Minogue_50_5_slager","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3712b4ec-b121-4d70-a772-cc08055bbb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02589b0-b4c9-4d05-9d15-6705c144432b","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Kylie_Minogue_50_5_slager","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Ma 50 éves Kylie Minogue – hallgasson világslágereket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e878a27-c0f4-49ea-8c79-e589c2454170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul úgy, hogy a helyiek is pénzért parkolhatnak házuk előtt Kékeden.","shortLead":"Ráadásul úgy, hogy a helyiek is pénzért parkolhatnak házuk előtt Kékeden.","id":"20180528_parkolas_keked_borsod","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e878a27-c0f4-49ea-8c79-e589c2454170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4450a3d-c0eb-482b-8dd9-01622c79de89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_parkolas_keked_borsod","timestamp":"2018. május. 28. 10:20","title":"180 fős borsodi faluban vezettek be parkolási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél hónappal a választások után nem látszik, hogy Orbánnak feltűnt volna, hogy vége a kampányidőszaknak. Épp ellenkezőleg, elkezdte a következőt. Pedig még egy teljes év az EP-választásig. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél...","id":"20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c62e31-ec74-44cb-8e8e-0168b46ba468","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","timestamp":"2018. május. 27. 17:30","title":"Unja a kampányt? Mert Orbán már elkezdte a következőt, 12 hónapig tart majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért gondolja, hogy Elon Musk téved.","shortLead":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért...","id":"20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43014f0-5f2c-4e94-b1cd-0a38b8ec3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","timestamp":"2018. május. 28. 15:03","title":"\"Szerintem téved\" – a volt Google-főnök gyorsan helyretette Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó pillanatait.","shortLead":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó...","id":"20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bebc45-ccd3-4b9b-9329-7c0cb38cdad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","timestamp":"2018. május. 28. 00:03","title":"Mint egy darab kő, úgy zuhant le az égből a Boeing, a 113 utasból 112 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222aaff-3bc4-4155-9935-031e4889de7d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Porszívózni nem sokan szeretnek, spórolni rengetegen nem tudnak, a testet-lelket erősítő gyakorlatok mögül pedig a motiváció fogy el hamar. Szerencsére vannak alkalmazások, amelyekkel szó szerint játék a házimunka és a takarékoskodás, ráadásul a motiválásról is gondoskodnak.","shortLead":"Porszívózni nem sokan szeretnek, spórolni rengetegen nem tudnak, a testet-lelket erősítő gyakorlatok mögül pedig...","id":"20180527_Appajanlo_hogyan_takaritsuk_ki_a_lakasunkat_jatszva","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a222aaff-3bc4-4155-9935-031e4889de7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975fd88c-3ca3-4e1f-b85a-c67dc743ff03","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180527_Appajanlo_hogyan_takaritsuk_ki_a_lakasunkat_jatszva","timestamp":"2018. május. 27. 19:15","title":"Appajánló: hogyan takarítsunk ki és spóroljunk játszva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára, az MSZP-P jelöltje javára. Most eljárás zajlik ellene párton belül.","shortLead":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára...","id":"20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f7e1d-01f0-4c73-a776-fac907d1bafd","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","timestamp":"2018. május. 29. 09:55","title":"Kizárnák a Momentumból, mert a választáson visszalépett egy ellenzéki javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet pilótái videóra vettek egy furcsán mozgó, azonosíthatatlan repülő tárgyat, amit a repülőgép-hordozó radarrendszere is észlelt. Azóta sem tudni, pontosan mivel álltak szemben.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet pilótái videóra vettek egy furcsán mozgó, azonosíthatatlan repülő tárgyat, amit...","id":"20180528_ufo_eszleles_amerikai_haditengereszet_legireo_jelentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18be221-a2ce-4804-81b3-ce4375f053a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_ufo_eszleles_amerikai_haditengereszet_legireo_jelentes","timestamp":"2018. május. 28. 09:03","title":"Mi ez, UFO? Itt a jelentés a videóról, amelyen egy tényleg furcsa repülő tárgyat rögzített az amerikai légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]