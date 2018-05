Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","shortLead":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","id":"20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb91089-905d-47d8-959c-d8cf5c9ae319","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"Római: a mobilgátpárti egyesület most a büféknek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470 ezren aláírtak egy Ramos megbüntetését kérő online petíciót is.","shortLead":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470...","id":"20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6ab7de-eac1-4b5e-b0ae-1678ee9e3f01","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","timestamp":"2018. május. 29. 14:44","title":"Egymilliárd euróra perelik Ramost a Szalah sérülését okozó szabálytalanság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0e7674-8420-4ade-9556-a4fa933c48d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Don Quijoténak könnyebb dolga volt a szélmalmokkal, mint a technikának és a XXI. századi Magyarországnak ezzel az órával.","shortLead":"Don Quijoténak könnyebb dolga volt a szélmalmokkal, mint a technikának és a XXI. századi Magyarországnak ezzel...","id":"20180529_Mar_megint_szerelik_a_Szell_Kalman_teri_orat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf0e7674-8420-4ade-9556-a4fa933c48d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4620daa7-0da6-4fa0-886a-93f5a7c3fef9","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Mar_megint_szerelik_a_Szell_Kalman_teri_orat","timestamp":"2018. május. 29. 10:07","title":"Már megint szerelik a Széll Kálmán téri órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81137fb-04a9-431c-a510-2da340c33c4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy tárcától nem kapott adatokat a Népszava. A többitől érkezett számokból az derül ki, hogy 2017-ben nem a külügyminisztériumban költötték a legtöbbet utazásra.","shortLead":"Négy tárcától nem kapott adatokat a Népszava. A többitől érkezett számokból az derül ki, hogy 2017-ben nem...","id":"20180528_titkoljak_mennyiert_utazott_tavaly_kulfoldre_orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81137fb-04a9-431c-a510-2da340c33c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041aaa1b-4d38-4398-a3f8-415acb53f5d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_titkoljak_mennyiert_utazott_tavaly_kulfoldre_orban","timestamp":"2018. május. 28. 08:26","title":"Titkolják, mennyiért utazott tavaly külföldre Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.","shortLead":"A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.","id":"20180528_Betilthatjak_a_muanyag_szivoszalat_az_EUban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e19dde-81ca-4358-96cb-794255e03279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Betilthatjak_a_muanyag_szivoszalat_az_EUban","timestamp":"2018. május. 28. 14:52","title":"Betilthatják a műanyag szívószálat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük eredményeit, melyek sokak számára megnyugtatók lehetnek.","shortLead":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük...","id":"20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049790ac-c40d-409f-b251-8a69bc0c3e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","timestamp":"2018. május. 28. 07:02","title":"Szeret 1-2 órával tovább aludni hétvégén? Akkor van egy remek hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz a menekültek bevándorlásának segítése. Ezt elzárással büntetik, minősített eset, ha valaki anyagilag is segíti ezt, ez egy évre büntethetik, mondta az államtitkár.","shortLead":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz...","id":"20180529_Politikai_pancelkent_hasznalna_a_kormany_a_Stop_Sorost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98561219-03c0-4eed-af84-08568859da35","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Politikai_pancelkent_hasznalna_a_kormany_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 29. 14:45","title":"Politikai páncélként használná a kormány a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki távolról kiszúrta Vajna Tímea autóját.","shortLead":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki...","id":"20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f14dfd-fc2f-4d1a-b082-abb63deff822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","timestamp":"2018. május. 28. 06:41","title":"Vajna Tímea álcázófóliázta Lamborghinijét, és a garázsban adott neki gázfröccsöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]