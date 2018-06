Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott játékost hírbe hozták a Fradival és a Videotonnal is, de ő egyelőre nem igazol haza. Majd ha mégis, azt nem a zsák pénzért teszi.","shortLead":"A magyar válogatott játékost hírbe hozták a Fradival és a Videotonnal is, de ő egyelőre nem igazol haza. Majd ha mégis...","id":"20180604_Dzsudzsak_bevallotta_a_penz_miatt_focizik_kulfoldon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eade2a9d-fa76-4fc1-adbf-630e4c5bab3e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Dzsudzsak_bevallotta_a_penz_miatt_focizik_kulfoldon","timestamp":"2018. június. 04. 11:59","title":"Dzsudzsák bevallotta, a pénz miatt focizik külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","shortLead":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","id":"20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d202ef6-b0bf-4382-bca7-751bd6370dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 05. 11:55","title":"Kéznél van az esernyője? Riasztást adtak ki a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a lakás jól látható pontjára kitett mobilhasználati szabályzat elkészítését javasolják a gyerekeket érő krízishelyzetek terén sokat tapasztalt magyar szakemberek. Egy példaszabályzatot is készítettek.","shortLead":"Egy, a lakás jól látható pontjára kitett mobilhasználati szabályzat elkészítését javasolják a gyerekeket érő...","id":"20180604_okostelefon_szabalyzat_gyerekeknek_plakat_kek_vonal_alapitvany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db645f85-ab4a-4a51-bb48-c411b443591e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_szabalyzat_gyerekeknek_plakat_kek_vonal_alapitvany","timestamp":"2018. június. 04. 11:03","title":"Ha van gyereke, fogadja meg: hasznos lesz, ha kitesz egy ilyen plakátot a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Karsérülés miatt nem lép pályára a nyolcaddöntőben.","shortLead":"Karsérülés miatt nem lép pályára a nyolcaddöntőben.","id":"20180604_Serena_Williams_visszalepett_nem_csatazik_Sharapova_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ada932-8322-4a65-bc11-1766bddef8c3","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Serena_Williams_visszalepett_nem_csatazik_Sharapova_ellen","timestamp":"2018. június. 04. 15:43","title":"Serena Williams visszalépett, nem csatázik Sarapova ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c06e65-0193-4f5c-899d-d102980faa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","timestamp":"2018. június. 04. 15:02","title":"Kövér László az első mondat után majdnem leharapta a jobbikos Jakab Péter fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","shortLead":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","id":"20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7cf67e-a8cc-4107-9f61-1d56d7ca90a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"Sportruházatban már megvan a foci-vb győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért indult Dániában. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek mindenképpen foglalkoznia kell a kérdéssel.","shortLead":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért...","id":"20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc32ea-50d0-48f5-9711-b667001cf056","keywords":null,"link":"/elet/20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","timestamp":"2018. június. 04. 14:10","title":"Dániában akár be is tilthatják a körülmetélést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hét ember meghalt. ","shortLead":"Legalább hét ember meghalt. ","id":"20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad62a71a-29e0-4d59-9902-ae8aaa3d14e5","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","timestamp":"2018. június. 04. 05:31","title":"Hirtelen kitört egy vulkán Guatemalában, a láva elnyelt egy települést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]