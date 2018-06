Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6507bab1-ae25-467e-aeeb-4c1c6a15677e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hírek szerint először olyan nők kaptak jogosítványt Rijádban, akik külföldön már szereztek vezetői engedélyt. Az illetékes szaúdi minisztériumtól azt közölték, hogy jövő héten várhatóan körülbelül kétezer nő kaphat jogosítványt. ","shortLead":"A hírek szerint először olyan nők kaptak jogosítványt Rijádban, akik külföldön már szereztek vezetői engedélyt...","id":"20180604_tortenelem_kiallitottak_az_elso_noi_jogositvanyokat_szaud_arabiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6507bab1-ae25-467e-aeeb-4c1c6a15677e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a7968e-07af-49e5-8d0e-01dbefaa60c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_tortenelem_kiallitottak_az_elso_noi_jogositvanyokat_szaud_arabiaban","timestamp":"2018. június. 04. 20:37","title":"Történelem: kiállították az első női jogosítványokat Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki tisztán elektromos szabadidő-autót szeretne. De mi van akkor, ha valaki egy csipetnyivel teátrálisabb megjelenést akar?","shortLead":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki...","id":"20180602_tesla_model_x_tuning","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad3154-1cdb-487f-bbc5-9c987c21e111","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_x_tuning","timestamp":"2018. június. 03. 17:41","title":"Ez a Tesla megjelenésben simán agyoncsap bármilyen BMW X6-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy szerint Thaiföld az egyik fő kibocsátó, Indonéziával, Kínával, a Fülöp-szigetekkel és Vietnammal közösen több műanyaggal szennyezi a tengereket, mint a világ többi része együttvéve.","shortLead":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy...","id":"20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e845b-67fe-42bf-b229-2a772550fd58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","timestamp":"2018. június. 04. 18:24","title":"Gyilkos műanyagok: több száz állat pusztul el évente a thaiföldi vizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6f16b3-7022-4f3e-92f6-20e9d4025ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a legjobb helyszínt választotta ki a Lufthansa a világbajnokságra induló járatainak reklámjához.","shortLead":"Nem a legjobb helyszínt választotta ki a Lufthansa a világbajnokságra induló járatainak reklámjához.","id":"20180604_Keson_kapcsolt_a_Lufthansa_Kijev_nem_Oroszorszag_resze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f16b3-7022-4f3e-92f6-20e9d4025ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0fd2d2-b581-4ca4-b6d4-44db2906a8fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Keson_kapcsolt_a_Lufthansa_Kijev_nem_Oroszorszag_resze","timestamp":"2018. június. 04. 17:48","title":"Későn kapcsolt a Lufthansa: Kijev nem Oroszország része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Legfrissebb_becsles_2050re_Orban_mar_csak_nyolcmillio_magyar_kormanyfoje_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a78de3-be78-4f95-877f-b687e7fb3671","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Legfrissebb_becsles_2050re_Orban_mar_csak_nyolcmillio_magyar_kormanyfoje_lehet","timestamp":"2018. június. 03. 17:11","title":"Legfrissebb becslés: 2050-re Orbán már csak nyolcmillió magyar kormányfője lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem látja még a Dózsa Györgyöket, akik megakadályoznák, hogy az urak és cselédek országát építse ki Orbán Viktor rendszere. De a múltból azt a következtetést vonta le, hogy rossz szövetségest választott magának a kormány, és a bukása külföldi okok miatt következik majd be.","shortLead":"Nem látja még a Dózsa Györgyöket, akik megakadályoznák, hogy az urak és cselédek országát építse ki Orbán Viktor...","id":"20180603_Vekerdy_baljos_joslata_Orbannak_A_Dozsa_Gyorgyok_meg_nincsenek_itt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1277fb42-7163-4863-9583-a46b015a55a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Vekerdy_baljos_joslata_Orbannak_A_Dozsa_Gyorgyok_meg_nincsenek_itt","timestamp":"2018. június. 03. 10:26","title":"Vekerdy baljós szavai Orbánnak: A Dózsa Györgyök még nincsenek itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52499fba-5bf2-40d3-a781-ebfeec78f161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland bíróság szerint nem kötelezhető arra a Samsung (és valószínűleg egyetlen másik gyártó sem), hogy meghatározott ideig lássák el a készüléket biztonsági frissítésekkel. A bíróság meg is magyarázta a döntését.","shortLead":"A holland bíróság szerint nem kötelezhető arra a Samsung (és valószínűleg egyetlen másik gyártó sem...","id":"20180604_samsung_hollandia_fogyasztovedelmi_per_biztonsagi_frissitesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52499fba-5bf2-40d3-a781-ebfeec78f161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047aba2f-c69f-43fe-ad07-3d074ce1bdbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_samsung_hollandia_fogyasztovedelmi_per_biztonsagi_frissitesek","timestamp":"2018. június. 04. 10:03","title":"Jó hír a Samsungnak, rossz hír a Samsung telefonok tulajdonosainak: nem csikarhatók ki a frissítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turai kastély és egy Andrássy úti ingatlan felújításánál sem fizettek már egy jó ideje az alvállalkozóknak. ","shortLead":"A turai kastély és egy Andrássy úti ingatlan felújításánál sem fizettek már egy jó ideje az alvállalkozóknak. ","id":"20180605_Fel_eve_nem_fizettek_az_alvallalkozoknak_a_Tiborczhoz_kotheto_epuletek_felujitasanal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a0650-5256-434a-8601-a4a017fc01b7","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Fel_eve_nem_fizettek_az_alvallalkozoknak_a_Tiborczhoz_kotheto_epuletek_felujitasanal","timestamp":"2018. június. 05. 08:40","title":"Fél éve nem fizettek az alvállalkozóknak a Tiborczhoz köthető épületek felújításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]