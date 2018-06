Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell és nem is szabad megijedni, ha vezetés közben hirtelen egy kemény vihar közepében találjuk magunkat.","shortLead":"Nem kell és nem is szabad megijedni, ha vezetés közben hirtelen egy kemény vihar közepében találjuk magunkat.","id":"20180605_vihar_villam_csap_autoba_biztonsag_vedelem_veszely_villamcsapas_faraday_kalitka_kabrio_lakokocsi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10ea57c-a102-462d-9478-772aad80b81e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_vihar_villam_csap_autoba_biztonsag_vedelem_veszely_villamcsapas_faraday_kalitka_kabrio_lakokocsi","timestamp":"2018. június. 05. 08:21","title":"Mi történik, ha villám csap az autónkba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés olyan ember van Magyarországon, akinél legalább egyszer nem próbálkoztak még a feltöltőkártyás csalással. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) most betiltotta azt a feltöltési módot, amelyet kihasználva sikert érhettek el az ügyfeleket esetenként akár 10-30 ezer forinttal is megkárosító csalók.","shortLead":"Kevés olyan ember van Magyarországon, akinél legalább egyszer nem próbálkoztak még a feltöltőkártyás csalással...","id":"20180605_feltoltos_sim_kartya_feltoltokartya_egyenleg_feltoltese_smsben_magyar_telekom_nmhh","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba01e84-8516-4a7f-bf4f-bd37da2c69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_feltoltos_sim_kartya_feltoltokartya_egyenleg_feltoltese_smsben_magyar_telekom_nmhh","timestamp":"2018. június. 05. 12:23","title":"Betiltották az SMS-es egyenlegfeltöltést, vége a legendás feltöltőkártyás csalásoknak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","shortLead":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","id":"20180605_bmw_x5_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93c0a41-b59a-4140-a063-affbb8ed6561","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_bmw_x5_fotok","timestamp":"2018. június. 05. 17:19","title":"Az sem lehet véletlen, hogy ma bukkant fel az új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akkor is százezer forint fölött lehet egy nyaralás ára, ha szó sincs közben luxusról.","shortLead":"Akkor is százezer forint fölött lehet egy nyaralás ára, ha szó sincs közben luxusról.","id":"20180605_Itt_a_beremelesek_eredmenye_150_ezer_forintba_is_kerulhet_egy_het_a_Balatonnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821015ad-3511-4dbd-979f-21d03385ba50","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Itt_a_beremelesek_eredmenye_150_ezer_forintba_is_kerulhet_egy_het_a_Balatonnal","timestamp":"2018. június. 05. 15:28","title":"Itt a béremelések eredménye: 150 ezer forintba is kerülhet egy hét a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminisztérium Washingtonban közölte, meghosszabbítják a határidőt Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha számára, hogy rendezze ügyeit, és továbbra is üzletelhessen az Egyesült Államokban. ","shortLead":"A pénzügyminisztérium Washingtonban közölte, meghosszabbítják a határidőt Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha számára...","id":"20180605_Fojtogato_szankciok_ugyan_mar_Trump_nyitott_egy_kiskaput_Putyin_oligarcha_baratjanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f98855d-04c4-41a2-a23e-1fa239133ab7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Fojtogato_szankciok_ugyan_mar_Trump_nyitott_egy_kiskaput_Putyin_oligarcha_baratjanak","timestamp":"2018. június. 05. 11:56","title":"Fojtogató szankciók, ugyan már! Trump nyitott egy kiskaput Putyin oligarcha barátjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","shortLead":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","id":"20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91b0dd8-e114-4a2e-83b6-6b1461c879fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","timestamp":"2018. június. 05. 12:26","title":"Gyakorlatilag megsemmisült a Porsche az Isle of Manen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG-nek eddig nagyon rosszul ment, két év alatt 600 milliós veszteséget termelt az amúgy milliárdos árbevételű társaság.","shortLead":"A 4iG-nek eddig nagyon rosszul ment, két év alatt 600 milliós veszteséget termelt az amúgy milliárdos árbevételű...","id":"20180606_Meszaros_Lorinc_ma_informatikai_ceget_vett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1acceb-900c-46a8-8f0c-5b3b2b6501c8","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Meszaros_Lorinc_ma_informatikai_ceget_vett","timestamp":"2018. június. 06. 15:54","title":"Mészáros Lőrinc most informatikai céget vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","shortLead":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","id":"20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bf542-148c-405f-9585-e76236f943b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","timestamp":"2018. június. 06. 13:15","title":"A bukott spanyol miniszterelnök inkább felhagy a politizálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]