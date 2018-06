Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek a vizsgálatban, addig a legkörnyezetbarátabb, Euro 6-os dízelautók károsanyag-kibocsátása kétszeresen is meghaladta az uniós határértékeket.","shortLead":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek...","id":"20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e19c9e-ea0d-4868-851e-584f9e84d147","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Egy dízelautó sem felel meg az EU-s kibocsátási normáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húsz évvel ezelőtt, 1998. június 6-án indult az HBO korszakalkotó sorozata.","shortLead":"Húsz évvel ezelőtt, 1998. június 6-án indult az HBO korszakalkotó sorozata.","id":"20180605_20_eves_a_Szex_es_New_York__kviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5935e235-fa60-4cf5-89b8-9b4effa8e342","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_20_eves_a_Szex_es_New_York__kviz","timestamp":"2018. június. 06. 09:55","title":"Tesztelje velünk, mennyire ismeri a ma 20 éves Szex és New Yorkot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első ilyen esete.","shortLead":"Nem ez az első ilyen esete.","id":"20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b745f4-f49c-41b0-bd2d-bf0a8c1ee894","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","timestamp":"2018. június. 06. 15:47","title":"Békéért kampányolt, mégis letartóztatták a francia Pókembert Szöulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő Spar-pontok száma is nő, és két éven belül elérheti a százat.","shortLead":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő...","id":"20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fc4af-bdc5-40e1-acdd-55beff017b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","timestamp":"2018. június. 06. 07:48","title":"Jövőre indulhat a Spar webáruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott az építmény, ha az nem veszélyezteti a sziget természetes funkcióit. A főpolgármester szerint a Római helyett pedig inkább olyan helyen épülhetne árvízi védmű, ahol a lakók örülnek is annak, és nem tiltakoznak ellene. Arról is kérdezték, vállalná-e újabb négy évre a főpolgármesterséget.","shortLead":"Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott...","id":"20180606_Tarlos_Margitsziget_Romai_3as_metro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c39498-532e-47c5-9288-217508cba75a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Tarlos_Margitsziget_Romai_3as_metro","timestamp":"2018. június. 06. 12:08","title":"Tarlós: Igaza van a környezetvédőknek, és mindenkinek, aki a fairtás ellen tiltakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi rekordot döntött az európai profi labdarúgósport élvonala, amelynek összesített bevétele először lépte át a 25 milliárd eurót a tavalyi szezonban.\r

","shortLead":"Pénzügyi rekordot döntött az európai profi labdarúgósport élvonala, amelynek összesített bevétele először lépte át a 25...","id":"20180607_foci_labdarugas_osszesitett_bevetel_rekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8646706f-1f2e-4171-ada8-acf5bb1eb922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_foci_labdarugas_osszesitett_bevetel_rekord","timestamp":"2018. június. 07. 05:47","title":"Azt hitte, sok pénz van a fociban? Még annál is több","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az ATV kamerái előtt beszélt a házelnök.","shortLead":"Erről az ATV kamerái előtt beszélt a házelnök.","id":"20180605_Kover_Laszlo_szerint_barmelyik_masik_egyetem_jobb_a_CEUnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6c5d5c-2913-4033-ba77-58ea0df39988","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Kover_Laszlo_szerint_barmelyik_masik_egyetem_jobb_a_CEUnal","timestamp":"2018. június. 05. 16:12","title":"Kövér László szerint bármelyik másik magyar egyetem jobb a CEU-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég irányításához, vagy mert eleve csak arra várt, hogy azt mielőbb pénzzé tegye. Létezik mindenki számára megnyugtató megoldás.","shortLead":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég...","id":"mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53ff50a-36e7-4884-bcef-ed16bc4e6eb3","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","timestamp":"2018. június. 05. 11:30","title":"Tíz esetből kilencszer szinte már semmit nem látnak az unokák a családi cégvagyonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]